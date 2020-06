Flor Vigna reveló los problemas caseros que padeció durante la pandemia y la cuarentena

Luego de pasar los primeros meses de la cuarentena obligatoria que el Gobierno Nacional y el presidente Alberto Fernández dictó desde el 20 de marzo, junto a su familia, Flor Vigna decidió volver a su departamento y continuar con el aislamiento allí, sola, con sus cosas. Reveló que aprovecha esta etapa para meditar y hacer tareas en el hogar que tenía ganas desde hace tiempo.

Pero para la actriz de "Una Semana Nada Mas", las cosas no fueron muy bien y ella misma se encargó de contarlo en sus historias de Instagram. Desde que volvió a su casa comenzó a vivir algunos problemas domésticos que con el tiempo fue arreglando pero que le trajeron más de un dolor dolor de cabeza.

Según relató ella, en una misma semana se le tapo el baño y se le rompió la heladera por lo que muchos alimentos que requieren frío se echaron a perder: "Mi mala suerte: estos días estuve medio reflexiva, medio bajonera y me dije 'me voy a dar unos días para mí, me voy a escuchar', ¡pero me pasó de todo! Resulta que se tapó el baño. Acá todo da a pensar a que yo cago fuerte, pero no es la única razón por la que se puede tapar una cañería, sino que las cañerías se comunican internamente y si vos perdés mucho pelo se va quedando. Encima, con mi hermoso departamento se comunica una cañería mayor y después me terminan cobrando 7.800 pesos", comenzó contando y siguió...

"Además de cortarme el viaje espiritual mi inodoro, la heladera decidió dejar de andar. Yo pensé que era el enchufe, la conecté en otro enchufe y tampoco funcionó. La única semana que decidí tomar para mí, ¡se me explotó el baño y la heladera dejó de funcionar! Encima un queso, que me salió 10.800 pesos y recién lo empezaba lo tuve que tirar, uno dice 'bueno, me lo compro y lo voy a regular para que me dure' y ¡se me pudrió por la heladera!", finalizó.

¡Que mala pata!