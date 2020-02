Descubrieron a Flor Vigna y Dante Spinetta juntos en un recital

A pesar de que lo negaron fervientemente, el vínculo entre Flor Vigna y Dante Spinetta sigue creciendo y este fin de semana la pareja fue vista en un recital Afro en Palermo.

Aunque no hay imágenes juntos, en Los ángeles de la mañana aseguraron que los tortolitos se cruzaron en ese evento. La bailarina asistió al lugar junto a su amigo Facu Mazzei quien subió en su Insta Stories imágenes de la ex campeona del Bailando. El músico, por su parte, difundió también videos desde el espectáculo.

Tal como contaron en el programa de Ángel de Brito, los fans de Vigna aseguran que entre ellos hay algo más que buena onda porque vieron al hijo de "El Flaco" en el teatro cuando fue a ver Una semana nada más, la obra que Flor protagoniza con Nico Vázquez y Benjamín Rojas. "Ella le tiraba corazoncitos desde el escenario", contaron en LAM.

Ni bien surgió el rumor de un romance con el artista, la actriz se encargó de desmentirlo.

"A Dante lo conozco por amigos en común y me cae muy bien. Pero hoy elijo estar sola por un largo tiempo. No estoy cerrada a conocer a alguien, solo que lo quiero hacer en el mejor momento. No quiero aclarar todos los rumores que salen. Estoy sola, puedo empezar a conocer a alguien como no", dijo Flor.