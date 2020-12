Flor Vigna y la romántica declaración de amor a Nico Occhiato en su cumpleaños

Después de un tiempo separados, Flor Vigna y Nico Occhiato retomaron su relación y en medio de la pandemia se unieron mucho más. La dupla aprovechó estos meses para recomponer su vínculo y actualmente tienen un gran presente juntos.

La pareja está disfrutando de unas vacaciones en el Caribe y fue la actriz quien a través de las redes decidió compartir un tierno mensaje para Nico.

Con motivo del cumpleaños del campeón del Bailando 2019, Flor escribió un romántico mensaje junto a un video en donde se los ve muy cariñosos. "Feliz cumple al pibe de ramos que se está comiendo el mundo con su creatividad , con su hacer y con su amor. Capricorniano apasionado deseo que cumplas todas tus metas rodeado de familia y amigos que te aman como lo hiciste siempre. Felices 28 @nicoocchiato", le dedicó súper amorosa.



Amor en el paraíso

Flor y Nico vienen compartiendo detalles de su estadía en el Caribe. Desde los paradisíacos paisajes hasta divertidos momentos juntos, y también por separado disfrutando de las aguas cristalinas del lugar, la pareja aprovecha para relajarse y recargar energías luego de un difícil año.

Previo a este descanso, la pareja había enfrentado rumores de embarazo luego de que la panelista de Bendita TV conocida como Juariu, compartiera en sus redes sociales una serie de videos en los que se veía que, en las entrevistas más recientes, la dupla había hablado sobre la posibilidad de ser papás.

Pese a estas versiones, fue Flor quien aclaró los tantos: “Hoy me desperté y mi WhatsApp está lleno de mi familia, amigos, de periodistas, conocidos y desconocidos, que me preguntan si estoy embarazada y la respuesta es que no, que eso no sé de dónde salió, es una falsa noticia, pero es realmente hasta un poco invasivo que todo el tiempo te pregunten eso así que quiero aclarar que no, que no lo estoy”, aseguró.