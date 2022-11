Florencia Peña se casa con Ramiro Ponce de León: así es su historia de amor

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León se casarán este sábado 19 en Cafayate, Salta y una semana después lo harán en Buenos Aires. Fue la propia actriz y conductora quien dio la primicia de la fecha, en su programa La p* ama y reveló que no harán una ceremonia religiosa, por lo que seguramente será por civil. Fiel a su sentido del humor, la artista sentenció: "Nos van a mandar una carta documento si nos casamos por iglesia".

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León.

Los comienzos de Florencia Peña y Ramiro Ponce de León

La pareja se conoció en el año 2013, en la fiesta de casamiento del hermano de Ramiro Ponce de León que se casó con una amiga de Florencia Peña. Al principio sostuvieron una relación a distancia que terminó con él mudándose a Buenos Aires para terminar de consolidar el vínculo que crecía a pasos agigantados.

De aquel día en que se conocieron, Florencia Peña recordó la siguiente anécdota: “Te acercaste, me preguntaste si quería un daikiri, me ofreciste uno y no volviste más. A lo cual que 'si quiero la luna me la bajo', fui yo a buscarlo y le traje uno a él. Es tu parte salteña, sos lento. Me ninguneó y funcionó".

En septiembre de 2013, a seis meses de haber comenzado su relación, Florencia Peña contó a Caras que su novio ya había conocido a sus dos hijos y que, a pesar de que le había costado contárselo a su ex -Mariano Otero-, él había tomado bien la noticia. "Ramiro es muy libre, abierto y muy compañero. Tiene algo especial. Su manera me cautiva", reveló en aquel momento la actriz.

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León en Aruba.

Cuatro meses después, Florencia Peña volvió a hablar con Caras, esta vez desde Aruba, donde pasaron una romántica estadía. En esa ocasión, la conductora reveló que quería ser madre nuevamente: “Siempre pensé en tener un hijo más; es un deseo que tengo". Aunque luego aclaró que no en ese momento. "Está bueno disfrutar, conocernos. Yo quedé embarazada de Otero a los tres meses de estar juntos, entonces tuvimos como algo en paralelo ahí que después cuesta remontar. Si podemos manejarlo, la idea es no tener un hijo ya“.

Florencia Peña embarazada de Felipe Ponce de León.

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León en la dulce espera

En 2017 llegó la gran noticia. Florencia Peña estaba embarazada por tercera vez. Y su novio iba a ser padre primerizo. ”Después de casi dos años de intentar, de obsesionarme y no poder quedar embarazada, entendí que por algo no había sucedido antes y que tenía que pasar ahora. Es un momento muy próspero para nuestra pareja", dijo la artista a Caras en aquel entonces. También contó que los primeros tres meses fueron intensos. “Sentía náuseas, dolores de cabeza y tenía un sueño atroz. Hoy mi rutina de alimentación es un desastre porque mi cuerpo me está pidiendo harinas, grasas y mucho queso. ¡Tengo la cara redonda!”, agregó.

Florencia Peña embarazada con sus dos hijos mayores.

La actriz dio a luz a Felipe el 12 de octubre de 2017 en el Sanatorio Los Arcos. Horas antes de ese gran momento, Florencia Peña compartió una hermosa postal con su novio y dedicó un tierno mensaje. "Lo más trascendente está por pasar... Te amo amor mío. Compartirnos en este embarazo fue tan Hermoso Y esto recién empieza ! Nos espera la mejor aventura del mundo!! Me explota el corazón", expresó.

Luego de este post, la actriz dejó otro mensaje en el que se refirió a la Trombofilia, la enfermedad por la que luchó durante su embarazo: "Hoy me despido de la Heparina que me acompañó todo el embarazo. Gracias a la #Trombofilia conocí mujeres guerreras que luchan todos los días para que a ninguna mujer le falte su diagnóstico y la Heparina. Gracias a ellas entendí que la Trombofilia en la mayoría de los casos no impide llegar a término con el embarazo, siempre y cuando se diagnostique tempranamente y se medique".

Florencia Peña con sus hijos y Ramiro Ponce de León en el bautismo de Felipe.

En enero de 2018, Florencia Peña y Ramiro Ponce de León decidieron bautizar a su hijo en la Iglesia Del Huerto, a pocos metros de su residencia, en Salta. “No creo en la institución de la Iglesia, mis otros hijos no están bautizados. Pero, como estoy en un momento en donde siento que puedo ser flexible sin perder la esencia, decidí bautizar a Felipe como acto de amor para la familia de ‘Rama’, sobre todo para su mamá Nelly que es muy católica. Y terminó siendo un encuentro familiar muy emocionante, que siguió con un festejo durante todo el día con empanadas salteñas en el jardín de nuestra casa”, contó la actriz a Caras. Y agregó:“‘Rama’ fue el más conmovido, se lloró todo cuando lo bendecían. Fue muy gratificante y emotivo verlo así de feliz. Me sentí muy bien con la decisión que tomé”.

Hoy, a casi una década del primer beso, la familia de la actriz y del abogado salteño, se volverá a encontrar en una nueva celebración: su casamiento. Que encima será doble. ¡Felicidades!