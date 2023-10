Fátima Flórez y Javier fueron los flamantes invitados, en el regreso del programa de Mirtha Legrand. Ambos son la pareja del momento y todos quieren lograr una entrevista con ellos y la ‘’Chiqui’’ lo obtuvo, un día antes del último Debate Presidencial 2023, a dos semanas de las elecciones.

Durante la cena, la conductora se animó a arribar en todas las temáticas, desde su romance, posible casamiento, y por supuesto, no faltó hablar sobre uno de los temas que preocupa en el país, política y economía.

Mirtha Legrand, Fátima Flórez y Javier Mieli

Tras la entrevista, las redes sociales explotaron de opiniones al ver a la humorista y el político juntos por primera vez en televisión, y por supuesto no faltaron los meses. Por otro lado, Hugo Lescano, especialista en Comunicación no verbal, analizó una de las imágenes que se tomó la pareja en el programa de Mirtha Legrand.

El análisis a la fotografía de Javier Milei y Fátima Flórez

Fue desde Instagram, en donde el experto compartió la fotografía y observó con detenimiento las caras, la posición de las manos y los cuerpos de Milei y Fátima: ‘’La mano más arriba de la cintura y la distancia física a la altura del abdomen, es crucial a la hora de analizar la intensidad de la "telé positiva", como lo afirmaba el psiquiatra Jacob Levy Moreno’’, empezó escribiendo.

La publicación de Hugo Lescano, experto en Comunicación no verbal

Y continuó, con su análisis: ‘’En parejas, en las que existe un vínculo afectivo de intimidad, por ejemplo, en novios enamorados, la mano del hombre se ubica más cercana a la cintura y la proximidad del abdomen es casi nula. En esta foto de @javiermilei y @soyfatimaflorez, se suma la barrera que coloca Milei con sus anteojos y teléfono, y la que coloca ella con su mano a la altura de su cuello en lugar de tocarlo’’, expresó Hugo.

Finalmente, Hugo Lescano, quien también estuvo en Mañanísima este lunes, brindó su veredicto, tras analizar en detalles los gestos de Javier Milei y Fátima Flórez, en donde se los ve dándose un beso: ‘’Comportamientos típicos de personas que actúan una situación simulando un vínculo que no es real. Un subtítulo apropiado para esta foto sería "No somos novios, pero hicimos un acuerdo". Nuestro cuerpo no sabe mentir’’, concluyó, dejando en evidencia que la pareja podría ser parte de un acuerdo.

D.M