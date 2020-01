Las mejores 39 fotos del primer Sunset de CARAS en Mar del Plata

Se hizo desear. Como esos sueños que de tanto anhelarlos, una vez concretados parecieran durar apenas un instante. Y aunque fueron múltiples los factores que hicieron del lunes 20 de enero un acontecimiento inolvidable, fue la angelada presencia de Mirtha Legrand, este año sin sus legendarios Almuerzos en la Costa Atlántica, la que le otorgó un marco sin precedentes a la primera fiesta de CARAS en Mar del Plata. Con un espíritu de celebración que apabulló cualquier pronóstico climático, en las instalaciones del parador “Helena Beach” —donde horas más tarde se llevaría a cabo la fiesta— se gestaba un cálido encuentro entre las figuras más populares de la cartelera teatral marplatense. Fátima Florez (38), Roberto Moldavsky (58), Sol Pérez (26), Thelma Fardín (27) y Christian Sancho (44) arribaron al lujoso deck del balneario pasadas las 18.30 y fueron protagonistas, junto a la diva máxima del espectáculo, de una postal para el recuerdo. Emulando el histórico ciclo televisivo que lleva más de medio siglo en el aire, se montó una verdadera “mesaza” frente a la piscina que emocionó a la conductora. “Esto me ha parecido maravilloso. Fue una organización perfecta con una producción excelente. Traer esta mesa no debe haber sido fácil, los asientos todos de acrílico. ¡En medio de la nada! Además, con una tarde que no era especialmente agradable por el clima pero con nuestro buen humor la pasamos bien todos. ¡Así es que estoy feliz de haber venido! Me parece fantástico que se haga esta fiesta porque Mar del Plata merece todo”, pronunció Mirtha post brindis con los artistas que rodeaban la gran mesa decorada con un arreglo floral en el centro. Antes de abandonar el lugar y regresar a su suite en el Costa Galana, la conductora pasó por la Red Carpet con un diseño de y en diálogo con CARAS habló de la nostalgia que le provoca su primer verano en Mar del Plata sin el programa. “Extraño muchísimo, me da rabia no haberlo hecho, me molesta, me fastidia, no puedo creer que Canal Trece no haya dispuesto del dinero para poder hacerlo. Es más, yo renuncié a mi sueldo. Sé que no es de mala fe porque me adoran y me tratan bien, simplemente es una cuestión comercial, los números que no cerraban pero nunca cerraron porque es muy costo venir acá. Con todo el personal, el camión de exteriores pero si está Clarín detrás puede aportar. Yo tampoco tenía mucha publicidad oficial, eso es un malentendido que lo dijo Carlos Rotenberg”, aclaró la conductora que pese a los sinsabores de la decisión confirmó la vuelta del programa para el 7 de marzo.

Instalada en la ciudad balnearia con el único fin de descansar, aunque su actividad nocturna la encuentra cada noche en una sala de teatro distinta, admitió que le cuesta conciliar el sueño temprano ya que se desvela viendo las galas del folklore en televisión.

“Ayer me acosté como a las 3 de la mañana viendo a ‘La Sole’…”, confesó quien fue espectadora de lujo del show de Jairo en el Hotel Hermitage y presenció, entre otros espectáculos, el show de Antonio Gasalla, en el Teatro Radio City. “Cuando yo lo fui a ver no dijo nada sobre mí. Le dije: “Antonio, a mí me dijeron que decías cosas sobre mí y sobre mi hermana y hoy no dijiste nada porque estoy presente seguro”. Creo que no está bien de salud, me parece. Es una impresión que tengo, que algo está fallando ahí o la memoria. Me parece que no está muy bien. Primero, no se le escuchaba nada, él es muy genial pero me parece que no tuvo una noche muy brillante, estaba nervioso me parece por mi presencia.”. Consultada por su rutina de ejercicios en MDQ, la oriunda de Villa Cañás respondió con la vitalidad que la caracteriza. “Yo estoy en una suite en el piso 15 que tiene un pasillo muy largo así es que camino por ese pasillo y nadie me ve. No en camisón pero me pongo una ropa encima del camisón entonces camino, voy y vengo. No uso zapatillas y jamás me puse un jean. Camino en chinelas. Una sola vez me puse zapatillas y me iba para atrás, me caí. Me faltaba estabilidad”, lanzó con humor y agregó que continúa con su rutina de kinesiología también en el verano. Optimista ante la gestión del nuevo gobierno, aseguró que tiene intenciones de sentar al presidente Alberto Fernández a su mesa. “Estamos en eso. Estoy esperanzada con el nuevo gobierno. Esta temporada es un buen síntoma; ayer y antes de ayer se batieron récords de público en Mar del Plata”, concluyó la diva que días atrás presenciaba la histórica reapertura del Teatro Tronador junto a Susana Giménez.

Mientras tanto, el sector VIP de “Helena”, con capacidad para más de 1500 personas y ubicación estratégica frente al mar, iba tomando color a medida que se acercaba el horario estipulado. Con asistencia perfecta, el primero en llegar al lugar junto a su esposa, Mariana Jusid, y a su hijo Eial, que también es parte de su show “Moldavsky Reperfilado”, fue el cómico primero en ventas de la temporada. “Los judíos de origen sefaradí tenemos una frase que siempre decimos para despedirnos de alguien: “Siempre en fiestas”. Toda la movida de cualquier fiesta me pone feliz y siempre que podamos festejar algo está muy bueno, sobre todo lo que nos está pasando en Mar del Plata. Mi vieja era muy fanática de Mirtha y siento algo histórico. Ella ya no vive y para mí es casi un legado familiar. El otro día, que vino a vernos al teatro, pensaba: “¡Ojalá mi mamá me esté mirando!” Tenemos muy buena química con Mirtha y cuando me invita a los Almuerzos como bien, participo, me callo cuando me tengo que callar.... Hace poco que estoy en ésto y nunca tuve el sueño de estar en una tapa de revista”, admitió el ex vendedor de camperas, vestido por “Big and Tall” y Daniel Hetcher.

Primera figura con su espectáculo “Fátima es Mágica”, la imitadora número uno se mostró honrada de formar parte del evento del verano y compartir con la legendaria conductora. “Realmente se nota la experiencia, la trayectoria, la diva… Llegó Mirtha con una sonrisa e iluminó la mesa. Estaba muy contenta con las flores y todos acompañándola riendo y haciendo chistes. Pero ella le puso ese toque increíble”, expresó de la mano de su esposo Norberto y agradecida del cariño del público que la ovaciona cada noche en el Teatro Roxy-Radio City. “Feliz de la magia que se crea en este gran show y agradecida del boca a boca porque año tras año se suma nuevo público. Bajo dos kilos por función porque es realmente un desgaste importante de baile y de cantar en vivo. Uno puede estar cansado pero cuando sentís el aplauso, las risas y la conexión con la gente, todo vale la pena”.

Respondiendo al dress code de la velada, Sol Pérez llegó al Sunset con un elegante vestido plata al cuerpo con pronunciado escote que resaltaba su bronceado. Y con su reciente pareja Guido Mazzoni, dueño de la cadena de gimnasios “Bigg Fit”, fue una de las últimas en retirarse de la fiesta que se extendió hasta la madrugada del día siguiente. “Todo el mundo muere por estar al lado de Mirtha y estoy feliz de poder compartir esta tapa. Ella es una persona admirable por donde la mires, yo siempre digo que es la estrella de las estrellas, que además ya nos vino a ver al teatro”, comentó la actriz de “Veinte Millones”, comedia encabezada por Carmen Barbieri. Y luego agregó: “Siempre se esperan las fiestas y el glamour de CARAS y uno intenta estar a la altura… Ponerse lo más lindo, buscar el vestuario…”. Al cuidado de su hijo adolescente Gael, que lo acompañará durante toda la temporada, Christian Sancho celebró un año más de éxitos con la revista que lo vio crecer desde sus inicios. “Mi primera nota en CARAS fue en el año 2000 como modelo, recién llegado de Europa de hacer Versace. Y fue transitando toda mi vida con el nacimiento de mis hijos, con premios, con reconocimientos y en mi crecimiento como actor”, rememoró el actor de la obra “Departamento de Soltero” que definió como un privilegio de la profesión el encuentro con una leyenda del espectáculo. “Antes de venir a Mar del Plata fui a uno de sus últimos Almuerzos en Buenos Aires y nos trajo muy buena fortuna porque al espectáculo le está yendo muy bien y estamos entre los más vistos de la temporada. Siempre que se dan este tipo de eventos CARAS sabe hacerlo muy bien y más estos Sunset en la playa que uno puede venir a disfrutar desde la tarde hasta la noche”.

En su debut teatral en Mar del Plata completó la portada Thelma Fardín. Referente del movimiento feminista y parte del “Colectivo de Actrices Argentina” contagió con su simpatía y se destacó por su elegante outfit. “Soy actriz desde los 6 años y nunca con nada de lo que hice fue consciente del impacto y de la parte pública. De hecho, la primera novela que hice a los 13 años, de mucho rating, cuando me reconocían me resultaba raro y no sabía si me gustaba. Hoy entiendo que es parte del combo de mi profesión aunque lo que más disfruto es subirme a un escenario”, aseguró la ex “Patito Feo” que llegó al lugar acompañada de Balthazar Murillo, el joven actor de 16 años que interpreta a Carlos Tevez en la popular serie de Netflix “Apache” y comparte elenco con la actriz en la obra “Fuera de Línea”.

Dos horas más tarde, en el espacioso deck de la playa más trendy de MDQ, con cómodos camastros, muebles especialmente diseñados por la empresa “Recoveco Home” y ambientación agreste con el logo de CARAS en cada detalle, cobraba vida la multitudinaria fiesta que reunió a los principales elencos de la costa.

Uno de los primeros elencos en dar “presente”, y últimos en retirarse, fue el de “Burlequesque”, musical dirigido por Osvaldo Laport, quien no pudo asistir debido a sus compromisos teatrales en Villa Carlos Paz. A puro baile, Manuel Chinchurreta, Sebastián Grimaldi, Gustavo Martínez, Yanina Giovannetti, Fabián Gianola, Pablo Sorensen, “La Queen”, Viviana Sáez y Jazmín Laport, una de las más piropeadas del evento, inauguraron la pista musicalizada por el talentoso DJ Tommy Muñoz y Ramiro Pedemonte.

Mientras algunos invitados se deleitaban probando las exquisitas hamburguesas “veggie” de remolacha o tomaban selfies con las deliciosas paletas de Lucciano"s con el logo de CARAS, otro team que dejó todo en cada tanda de cumbia y reggaetón fueron los integrantes de “Extra Virgen”, comedia encabezada y co-escrita por Juan Leyrado. Romina Fernándes, Julián Pucheta, Darío Dukah y Viviana Puerta, junto al productor Carlos Mentasti, le aportaron swing a una divertida velada a la que no le faltó ningún condimento. Además de los elencos de “Fiesta Inolvidable” y “Fuera de Línea”, con Graciela Stefani y Lili Popovich, no faltó la cantante de Agapornis Melina Lezcano, que llegó con la influencer Valentina Salezzi y Fiorela Fraccaro, entrenadora de “Funcional Gym” de las celebridades, Rocío Oliva, que días atrás participaba del “Pink Soccer”, y el actor Nacho Sureda, figura de “El Marginal”.

A medida que avanzaban las horas, crecía la multitud concentrada frente a la cabina del DJ ansiando el broche final de la fiesta: el mega-show en vivo del grupo musical MYA y Los Bonnitos en un escenario a metros del lugar sobre la arena.

Con la única consigna de celebrar a puro dance y brindis en la costa marplatense, aquella que vio debutar a los artistas más respetados del rubro y cuyo emblema es nada menos que Mirtha Legrand, figuras y personalidades del ambiente fueron testigos de una jornada que sentó un precedente por su magia.

FOTOS: F.DE BARTOLO/PERFIL, E.GIMENEZ/PERFIL,

AGRADECIMIENTOS: Recoveco Home, La Fonte de Oro, Corona, Aperol, Bodegas Chandon, Luccianos, Gabriel Fonsencha, La competidora amoblamientos, Lab ideas, Helena Beach, Vippeluquerias.