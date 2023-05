Tras el escándalo con Pampita, Pamela David acorraló en vivo a Mar Tarrés: abandonó el programa

Mar Tarrés escrachó a Pampita mediante sus historias de Instagram, con motivo de no haber firmado una petición para construir un Hospital Público Veterinario. La idea surgió de la influencer y se encuentra juntando firmas para recaudar el dinero para lograr su cometido. Hoy por la mañana, estuvo invitada en Desayuno Americano para hablar sobre lo sucedido con la modelo y su causa, sin embargo, no salió todo como esperaba.

Pamela David, conductora del ciclo le remarcó a Mar que se manejó de mala manera con Pampita y que ella estaba en todo su derecho en no firmar: "Creo que solamente te importa tu causa y también está bueno que te hagas cargo de la repercusión que tuvo un acto tuyo''.

Y añadió enojada: ‘’La quisiste escrachar a alguien, pero te salió mal". Tras escuchar las palabras de la conductora, Mar Tarrés respondió indignada: ‘’Ustedes están buscando puterío para tener rating. Yo estoy diciendo que me arrepentí y le pedí perdón a Caro, incluso lo hice público en mis redes, pero quieren meter el dedo en la llaga, en vez de aprovechar el momento para concientizar sobre el sufrimiento de los animales".

Mar Tarrés y Pampita

Finalmente, Pamela fue hasta el hueso y volvió a insistirle que estuvo mal, pero lejos de calmarse, la influencer se enojó y abandonó el móvil: "Si no quieren hablar de un hospital público veterinario, no me interesa hablar. No quiero fama, chau", cerró y se levantó.

Qué le contestó Pampita a Mar Tarrés: ''Sos una busca fama''

Luego de que Mar Tarrés escrachara a Pampita en sus redes, realizando una contundente publicación, la modelo no dudó en responderle mediante un comentario: "Sos una busca fama. Sino no se entiende. Te colgás de mí a ver si algún portal te levanta la nota, que seguro te sale bien.", comenzó escribiendo la modelo.

Y luego, añadió,: "Que pena haberte contestado amablemente tu mensaje apenas lo recib. Se ve que los que no te contestaron ya te conocían bien. Yo me llevo una sorpresa, sólo alguien muy mala persona publica una conversación privada para hacerle mal a otro", cerró.

