Francis Mallmann encendió sus fuegos en una gala benéfica en el Hotel Faena: los famosos que lo acompañaron

Francisco ‘Francis’ Mallmann es una de las referencias ineludibles, y por qué no la máxima, del arte culinario argentino. Nacido en Acassuso, de madre uruguaya y amante incondicional de la Patagonia argentina y de Mendoza, transita sus siete décadas de vida con su pasión al hombro por la cocina. Dice que cocinó en los cinco continentes y que sólo le faltaría hacerlo en la Antártida y en el Polo Norte, y de hecho el lunes 25 viajó al Africa para seguir haciéndolo. Padre de siete hijos, abuelo de dos nietos y con más de diez restaurantes bajo su tutela en el mundo, la cocina al fuego lo identifica como base de su ADN.

“Los gestos del fuego son muy hermosos y están relacionados con la memoria colectiva del hombre, es algo innato que está dentro de todos nosotros. El fuego es vida, y es lo que cambió la humanidad hace miles de años. Para nosotros es la técnica que más usamos, y la llevamos a todos lados”, confiesa “el Messi de la cocina”, quien el sábado 23 cocinó en el Hotel Faena de Puerto Madero para ser parte de una velada benéfica.

Mallmann posó con la madre de Alan Faena, Elisa, y con el chef de El Mercado, Emiliano Yulita.

Cómo fue la velada gastronómica de Francis en el Faena

Con la colaboración del chef ejecutivo del restó “El Mercado”, Emiliano Yulita, y de otros cocineros que lo acompañan por el mundo, Francis cocinó al fuego para colaborar con la Fundación Argentina de Trasplante Hepático, entidad que preside Horacio Aziz.

“Hoy preparamos distintas carnes por ser un día muy patrio en vísperas del 25, hay pollo, ojos de bife, corderos y dorados”, explicó al pie del cañón. La cita contó con invitados especiales como Luis Petri y Cristina Pérez, además de la familia Faena representada por Elisa y Claudia, madre y hermana de Alan, respectivamente.

Siempre apasionado, Francis se explayó sobre cuestiones del universo gastronómico: “Nuestra carne tiene mucha fuerza y mucha historia, en cualquier parte del mundo donde vayas escuchás que es muy buena la carne argentina”.

Claudia Faena, Marta Dabul, tía de Alan Faena, Cristina Pérez y Elisa Faena.

"¿Cómo evolucionó la cocina durante los últimos años? Y, es un paso para atrás y uno para adelante, pero ahora se está volviendo para atrás, al pasado, y eso es muy lindo. Después de tantos años de modernidad, volvemos a las raíces", reveló Francis Mallman, cuyo ADN culinario es cocinar a los fuegos.

Consultado sobre si los premios y reconocimientos, como las estrellas Michelin, siguen sin ser de su agrado, Mallmann fue tajante. "Estoy alejado de todo eso, no quiero premios ni me importan para nada. Valoro más la esencia de la persona que está cocinando, cómo es, porque hace lo que hace, cómo lo hace... Los premios son vanos, aún los que he ganado", admitió el famoso chef.

“Preparamos carnes por ser un día muy patrio en vísperas del 25: pollo, ojos de bife, corderos y dorados”, detalló Mallmann.

Siempre frontal, Francis contó cuál es la postura que asume ante las críticas. "Siempre son buenas, y si son duras quedan con vos, seguirás analizando los por qué y las razones. Un ex presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, dijo una vez en Paris que no es la crítica lo que cuenta, sino la persona que está lastimada y herida tratando de levantarse del piso y luchando por un logro. Y esa persona, aunque pierda, vas a ver que lo intentó, mientras que el crítico está siempre sentado en una silla mirando... Lo dijo en la Sorbona y siempre me quedó grabado".

Texto: Carlos Cervetto.

Fotos: N.Grassi/Perfil y Prensa Faena. Agradecimientos: Gaby Álvarez