Pampita marca tendencia con su look atemporal: jeans wide leg, musculosa con cuello y botas

Pampita capturó todas las miradas con un outfit que combina a la perfección la comodidad urbana con destellos de la elegancia más minimalista. Sentada relajada, la modelo dio una cátedra de estilo al lucir un pantalón de denim de silueta amplia en azul clásico, combinado con una remera sin mangas satinada en tono crudo y calzado de cuero gamuzado. Una propuesta ideal para transicionar del día a la noche con absoluta soltura.



Las claves de moda detrás del outfit de Pampita



El secreto del éxito de este estilismo radica en las proporciones y en el juego de texturas. Carolina Pampita Ardohain optó por unos jeans wide leg de tiro medio-alto, una silueta que continúa reinando en el streetstyle gracias a su capacidad de estilizar las piernas y aportar un aire effortless chic.

Pampita apuesta a jeans wide leg

La pieza estrella que eleva el conjunto es la musculosa satinada en color off-white , que presenta un sofisticado cuello volcado. Este detalle rompe con la informalidad del denim, sumando una textura lúdica y elegante. Para cerrar el conjunto con broche de oro, la modelo incorporó unas botas de caña corta en punta, confeccionadas en gamuza color arena o beige, sumando una dosis de calidez y un guiño sutil a la estética folk.

Cómo adoptar el estilo de Pampita en tu día a día

Replicar esta fórmula es sumamente sencillo si se presta atención a los detalles de calidad. Para lograr el balance de Pampita, la clave está en buscar prendas básicas pero con una vuelta de tuerca. Al elegir un jean de piernas anchas, se recomienda compensar el volumen visual en la parte superior con una prenda más al cuerpo o de caída fluida, como su remera de cuello volcado.

Botas de caña corta fue la elección de Pampita

Si buscás llevar este concepto al trabajo, podés añadir un blazer estructurado en tonos tierra o negro. Para el calzado, las botas de taco bajo y cuadrado en gamuza garantizan un confort absoluto sin perder la elegancia del taco sutil.

La prenda estrella de Pampita: musculosa con cuello volcado

De las pasarelas al asfalto: el fenómeno que inspira a Pampita

Este look se inscribe dentro de la tendencia global del Quiet Luxury (lujo silencioso) y el estilo urbano sofisticado que arrasa entre las principales celebridades internacionales. Rostros de la moda de la talla de la supermodelo Hailey Bieber, la it-girl Sofia Richie o la mismísima actriz Dakota Johnson suelen recurrir a esta idéntica combinación de denim holgado, prendas superiores minimalistas y calzado texturizado para sus salidas por Nueva York y Los Ángeles.

Se trata de un fenómeno global que prioriza la comodidad sin descuidar el glamour. Es allí donde Pampita se consagra como la embajadora perfecta de esta corriente, demostrando que los básicos atemporales bien coordinados son la mejor inversión de alta gama.