Así están hoy Victoria, Giovanni y Lautaro, los hijos de Leandro Paredes y Camila Galante

Leandro Paredes y Camila Galante durante años vivieron en el exterior junto a sus hijos, Victoria y Giovanni, por la carrera del futbolista. Pero hace algunos años, la pareja decidió dar un cambio rotundo y dejar Europa para instalarse en Argentina junto a los menores y esperar en el país la llegada de Lautaro, el menor de los hermanos. A diario la modelo comparte distintas imágenes que reflejan cómo cada uno se adaptó a la vida en Argentina, con momentos que integran infancia, amistades y celebraciones.

Victoria, Giovanni y Lautaro, los hijos de Leandro Paredes y Camila Galante, rearmaron su vida en Argentina

Victoria y Giovanni son los hijos de Leandro Paredes y Camila Galante, quienes crecieron acompañando la carrera internacional del futbolista y la vida familiar marcada por viajes y estadías en distintos países. Con el paso del tiempo, la pareja decidió regresar a la Argentina y establecerse en el país, donde esperaron la llegada de Lautaro, el menor de los hermanos. Desde entonces, la familia comparte momentos que reflejan cómo cada uno se adaptó a la nueva rutina en el país.

Camila Galante, Leandro, Victoria, Giovanni y Lautaro Paredes

Gran parte de la infancia de los dos primeros hijos del futbolista transcurrió en el exterior, especialmente en Italia, donde vivieron durante varios años. Esa experiencia les permitió adaptarse a nuevas culturas y entornos, consolidando amistades que hoy forman parte de su vida. Entre ellas se destacan las hijas de Ángel Di María, Mía y Pía, con quienes mantienen una relación cercana, con las que compartieron distintos videos en redes sociales realizando bailes virales y trends divertidos.

Victoria Paredes, la mayor de los tres hijos de Leandro Paredes y Camila Galante, tiene ya 12 años y hace algunas semanas inició un nuevo desafío. Según se conoció, la adolescente debutó en el mundo de la moda junto a Francesca Icardi y Lola Demichelis. Las tres niñas posaron frente a cámara y protagonizaron distintas fotos y videos para plataformas digitales, consolidando así su primera experiencia formal en este ámbito.

Por su parte, Giovanni Paredes, de 8 años, acompaña a su hermana en muchos de los videos que la joven realiza para redes sociales, mostrando una personalidad histriónica. Además, el niño desde pequeño inició distintas actividades relacionadas con el deporte. Tanto en Italia como en París, el niño se lució en reiteradas oportunidades con la ropa oficial de clubes como el PSG o la Roma, donde jugó por años su padre. Su infancia en Europa le permitió crecer en un entorno multicultural, con amistades que se mantienen hasta hoy.

La vida de Victoria, Giovanni y Lautaro, los hijos de Leandro Paredes y Camila Galante, en Argentina

A principios de 2025, Camila Galante y Leandro Paredes decidieron instalarse en Argentina, dejando atrás su vida en Italia. El futbolista volvió al club de sus amores, Boca Juniors, mientras esperaban la llegada de Lautaro, el menor de sus tres hijos. Desde sus primeros meses, sus padres compartieron imágenes que reflejaron la alegría de su llegada y el entorno familiar que lo acompaña. Las fotos mostraron cómo el pequeño está rodeado de cariño y en un ambiente que combina momentos de infancia, celebraciones y la compañía de sus hermanos mayores.

Camila Galante, Leandro, Victoria, Giovanni y Lautaro Paredes

A mediados de abril, el futbolista y la modelo decidieron realizar un festejo doble y reunir a todos sus familiares y amigos para celebrar el cumpleaños del más pequeño de la familia y, además, realizar su bautismo. El evento tuvo una temática inspirada en Disney, con una torta personalizada y detalles pensados para los más chicos; los globos, la decoración y los juegos crearon un ambiente ideal para disfrutar la jornada.

Las imágenes que comparten a diario Leandro Paredes y Camila Galante en sus redes sociales reflejan cómo la familia fue atravesando distintas etapas. Desde el debut de Victoria en el mundo de la moda, el amor por el deporte de Giovanni y los primeros meses de la vida de Lautaro, cada momento de los pequeños fue acompañado por sus padres. Además, las publicaciones dejaron entrever cómo los niños se fueron adaptando a los lugares a donde vivieron.

Camila Galante, Victoria, Giovanni y Lautaro Paredes

Leandro Paredes y Camila Galante acompañan hoy el presente de sus hijos Victoria, Giovanni y Lautaro en un recorrido que refleja distintas etapas de crecimiento y experiencias familiares. La pareja, que durante años vivió en Europa por la carrera del futbolista, decidió instalarse en Argentina y desde entonces comparte momentos que muestran cómo cada uno de los niños se adaptó a la nueva rutina.

VDV