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De Lali Espósito a Juliana Gattas y Zoe Gotusso: los mejores looks de los Premios Gardel 2026

Se celebró una nueva edición de la mítica gala y la moda dijo presente.

De Lali Espósito a Juliana Gattas y Zoe Gotusso: los mejores looks de los Premios Gardel 2026
De Lali Espósito a Juliana Gattas y Zoe Gotusso: los mejores looks de los Premios Gardel 2026 | Premios Gardel

Esta noche, el Teatro Coliseo se vistió de gala para recibir a los Premios Gardel 2026. La ceremonia, organizada por CAPIF, reunió a 56 ternas diferentes, que destacaron a lo mejor de la música argentina, uniendo artistas, géneros y generaciones. Así, se pudo ver a nombres como Lali Espósito, Ángela Torres, Cazzu, Fito Páez, Charly García y Milo J, que tuvo el récord absoluto de nominaciones.

Todos los looks de los Premios Gardel 2026

Como no podía ser de otra manera, la gala de los Premios Gardel 2026 trajo consigo el el glamour de decenas de looks que vale la pena destacar. Más allá de las estatuillas y el reconocimiento, cantantes y artistas de la talla de Lali Espósito, Carlos Baute y Juliana Gattas, también rindieron homenaje a la moda, con un estilismo acorde a lo que se podía esperar.

Por su parte, Lali Espósito lució un estilismo completamente orientado al dark glam futurista, con una imagen poderosa. La artista eligió un enterizo negro brillante con textura efecto reptil y acabado glossy que resaltó la silueta y aportó una vibra entre rockstar y alta moda editorial. La estructura tipo corset en la parte superior reforzó todavía más la impronta sensual y teatral del look.

De Lali Espósito a Juliana Gattas y Zoe Gotusso: los mejores looks de los Premios Gardel 2026
Lali Espósito
Blair
Blair en los Premios Gardel 2026

Para los premios Gardel 2026 Juliana Gattas apostó por un estilismo con muchísima personalidad y una fuerte impronta teatral. El gran protagonista del look fue un abrigo oversized en color verde esmeralda que aportó dramatismo, presencia escénica y un aire completamente fashionista. Debajo, eligió una base negra minimalista con escote profundo que equilibró la intensidad de los colores y estilizó la silueta.

De Lali Espósito a Juliana Gattas y Zoe Gotusso: los mejores looks de los Premios Gardel 2026
Juliana Gattas 

Uno de los detalles más llamativos fue el cinturón rojo intenso que marcó la cintura y creó un contraste visual muy potente junto al verde del abrigo. Las medias translúcidas, los zapatos rojos y el beauty look con ondas suaves y labios marcados terminaron de construir una estética muy alineada con el universo artístico que caracteriza a la cantante.

De Lali Espósito a Juliana Gattas y Zoe Gotusso: los mejores looks de los Premios Gardel 2026

Yami Safdie
Olivia Wald
Olivia Wald en los Premios Gardel 2026
De Lali Espósito a Juliana Gattas y Zoe Gotusso: los mejores looks de los Premios Gardel 2026
Ángela Leiva
De Lali Espósito a Juliana Gattas y Zoe Gotusso: los mejores looks de los Premios Gardel 2026
Abel Pintos

 

De Lali Espósito a Juliana Gattas y Zoe Gotusso: los mejores looks de los Premios Gardel 2026
Trueno
Ángela Torres y Gloria Carra
Ángela Torres y Gloria Carrá en los Premios Gardel 2026
De Lali Espósito a Juliana Gattas y Zoe Gotusso: los mejores looks de los Premios Gardel 2026
Ian Lucas

 El accesorio más impactante fue el sombrero oversized negro con inspiración cowboy, reinterpretado desde una mirada mucho más fashion y futurista. La monocromía total black permitió que las texturas y estructuras fueran las protagonistas absolutas, mientras que el pelo ultra lacio y los accesorios plateados minimalistas terminaron de darle una estética de pop star internacional con muchísimo carácter.

De Lali Espósito a Juliana Gattas y Zoe Gotusso: los mejores looks de los Premios Gardel 2026
Luz Gaggi 
La Ferni
La Ferni en los Premios Gardel 2026
Kaos
Kaos en los Premios Gardel 2026
De Lali Espósito a Juliana Gattas y Zoe Gotusso: los mejores looks de los Premios Gardel 2026
Taichu
Carlos Baute
Carlos Baute en los Premios Gardel 2026

Zoe Gotusso destacó con una propuesta mucho más delicada y artística, aunque igual de impactante visualmente. La cantante llevó un vestido mini rojo translúcido de encaje floral que mezcló romanticismo y sensualidad de manera sofisticada. Las transparencias aportaron modernidad, mientras que el cuello alto y las mangas largas equilibraron el look con un aire refinado y elegante.

zoe gotusso
Zoe Gotusso en los premios Gardel 2026

El detalle más original apareció en el hombro, donde unas plumas naranjas rompieron la simetría y sumaron movimiento y dramatismo al estilismo. La monocromía en rojo intenso hizo que el outfit tuviera muchísima presencia sobre la alfombra, mientras que el peinado pulido y el maquillaje natural acompañaron perfectamente la estética indie sofisticada que caracteriza a la artista.

Coti Sorokin
Coti Sorokin en los Premios Gardel 2026
Emmanuel Horvilleur
Emmanuel Horvilleur en los Premios Gardel 2026
Flor Paz
Flor Paz en los Premios Gardel 2026
De Lali Espósito a Juliana Gattas y Zoe Gotusso: los mejores looks de los Premios Gardel 2026
Tuli Acosta
De Lali Espósito a Juliana Gattas y Zoe Gotusso: los mejores looks de los Premios Gardel 2026
Camilú
De Lali Espósito a Juliana Gattas y Zoe Gotusso: los mejores looks de los Premios Gardel 2026
Rubén Rada

Una vez más, los Premios Gardel demostraron que la música y la moda mantienen un vínculo inseparable. Más allá de las presentaciones y las estatuillas, la alfombra roja se convirtió en un espacio donde cada artista expresó su identidad a través de estilismos pensados al detalle. Desde la teatralidad elegante de Juliana Gattas hasta el dark glam futurista de Lali Espósito y la sofisticación romántica de Zoe Gotusso, la gala dejó en claro que el estilo también forma parte del universo artístico de cada cantante.

Fotos: Premio Gardel

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