Alan Faena y sus fotos familiares junto a Grace Goldsmith y su hija, en Punta

Alan Faena disfruta de una estadía muy apacible en Punta del Este junto a su esposa, la artista estadounidense y diseñadora de moda Grace Goldsmith, madre de su hija Rubi Roses, quien nació el 23 de septiembre de 2024.

Entre caminatas por la playa y abrazos espontáneos, la pareja pasa el tiempo junto a su beba rodeada del entorno natural del destino uruguayo.

El empresario posó con su hija Rubi Roses, fruto de su amor con la artista y diseñadora de moda.

Los días de Alan Faena y su mujer en José Ignacio

"Summer in Tierra Santa", posteó Grace Goldsmith al compartir las postales de la intimidad de la familia en suelo uruguayo. Allí, puede verse como Alan y la artista, quien en su perfil de Instagram se apellida Faena, priorizan las actividades al aire libre, en contacto con plantas y animales domésticos como gallinas.

Grace junto a su niña, quien nació el 23 de septiembre de 2024.

Fue en marzo de 2023, cuando Alan Faena se casó con Grace Goldsmith, una artista estadounidense, que fuera titular de la División Arte del Bank of America y es hija de uno de los desarrolladores del Real Estate más importante de Estados Unidos.

Alan Faena y su mujer Grace se casaron en marzo de 2023

La pareja, unida por el amor y por una afinidad estética profunda, construye un vínculo donde el diálogo entre cultura, crianza y afecto ocupa un lugar central. En 2024, la llegada de su hija en común selló un momento de expansión familiar y emocional. Faena es. además. padre de Noa, fruto de su relación con la artista y curadora Ximena Caminos. Lejos de su perfil público como desarrollador y referente internacional de arte y arquitectura, Alan atraviesa un momento más introspectivo que está atento, presente y profundamente conectado con su entorno afectivo.