Las mejores fotos de las vacaciones de Marcela Tinayre en Cataratas: hotel de lujo y rodeada de animales

Marcela Tinayre disfrutó de unas vacaciones en Misiones que combinaron descanso y naturaleza en un entorno único. Con un estilo que refleja comodidad y modernidad, compartió momentos que permitieron ver cómo cada detalle de su viaje estuvo marcado por paisajes imponentes y paseos por las pasarelas hasta llegar a las Cataratas del Iguazú. Su estadía mostró rincones que integraron diseño de lujo y entorno selvático, transmitiendo la esencia de un destino exclusivo.

El hotel de lujo donde Marcela Tinayre disfrutó de sus vacaciones en Cataratas

Marcela Tinayre vivió días de relax en un destino que se distingue por su entorno selvático y la cercanía con las Cataratas del Iguazú. Su estadía estuvo acompañada por experiencias que integraron lujo, compañía y contacto directo con la fauna local, en un escenario que refleja equilibrio y estilo. A través de sus redes sociales, la conductora compartió distintas imágenes que destacaron cómo cada momento se convirtió en parte de un recorrido que combinó naturaleza y amigas.

Marcela Tinayre en Cataratas

El lugar que eligió la presentadora para hospedarse se distingue por su ubicación privilegiada dentro del Parque Nacional Iguazú, con vistas directas a las cataratas y un diseño moderno que combina materiales cálidos y detalles minimalistas. Cada sector del hotel está pensado para integrarse con la selva misionera y aprovechar la luz natural, convirtiendo cada rincón en un mirador exclusivo hacia el paisaje. Además, la visita constante de animales en los sectores comunes destaca la cercanía con la naturaleza.

Las habitaciones cuentan con balcones y ventanales que permiten contemplar la caída de agua y la vegetación autóctona, mientras que el patio exterior incluye una piscina infinita que se convierte en uno de los puntos más atractivos del complejo. La propuesta gastronómica ofrece cocina internacional y platos locales, con restaurantes y bares que aprovechan las panorámicas hacia el entorno natural. En los posteos de Marcela Tinayre en Instagram se puede ver cómo disfrutó de estos espacios, resaltando la amplitud y el estilo del lugar.

Marcela Tinayre en Cataratas

El entorno de lujo del hotel se completa con jardines, terrazas y espacios de bienestar como spa y gimnasio, además de actividades que incluyen caminatas guiadas y experiencias al aire libre. Las imágenes mostraron cómo la presentadora aprovechó cada sector del complejo, desde la piscina hasta los balcones, siempre con las Cataratas como telón de fondo. Durante su estadía, compartió momentos junto a amigas, disfrutando de la compañía y del entorno selvático que caracteriza a la región.

Marcela Tinayre sorprendió en sus vacaciones a Cataratas: vistas únicas y rodeada de animales

A través de su cuenta de Instagram, Marcela Tinayre compartió distintas publicaciones donde mostró parte de los paseos que realizó en Cataratas. En distintas fotos se la pudo ver rodeada de animales que forman parte del Parque Nacional, desde monos que trepaban las inmediaciones del hotel, coatíes que se acercaban a las pasarelas y mariposas que acompañaban el recorrido. Estas postales dejaron ver que cada lugar que visitaban se encontraba repleto de naturaleza autóctona.

Los posteos de la hija de Mirtha Legrand le mostraron a sus seguidores su visita al Parque Aripuca, un complejo diseñado para concientizar sobre la deforestación y la riqueza de la selva paranaense. Su atracción central es una imponente estructura de 17 metros de altura que replica a gran escala una “aripuca”, la trampa tradicional utilizada por la cultura guaraní para capturar animales sin dañarlos.

Uno de los detalles que más impactaron a Marcela Tinayre de este lugar fue que su construcción está realizada en su totalidad por troncos rescatados de especies nativas. Esto permitió que no se talara ningún árbol para la edificación. Dentro del predio, además, se puede ingresar al sector principal, donde se aprecian distintos objetos realizados en su totalidad con troncos. Desde sillas y mesas hasta detalles de decoración, cada pieza fue diseñada para integrarse de manera natural con el entorno.

Marcela Tinayre

Marcela Tinayre disfrutó de sus vacaciones en Cataratas con imágenes que reflejaron una escapada repleta de lujo y rodeada de animales. El hotel elegido ofreció vistas directas, habitaciones modernas y espacios pensados para integrarse con la selva misionera, lo que permitió que cada momento estuviera acompañado por paisajes imponentes. Las fotos mostraron cómo la experiencia combinó descanso y actividades al aire libre, reforzando la idea de un viaje pensado para disfrutar.

VDV