Así es la casa de Valentina, la hija de Mario Pergolini: cocina de madera, mini living en su habitación y pileta

Valentina, la hija de Mario Pergolini, sorprendió al mostrar algunos de los ambientes de su casa, un espacio que combina modernidad y funcionalidad. Con espacios pensados para acompañar sus rutinas y detalles que reflejan su personalidad, la joven reveló cómo cada sector se integra al estilo de la propiedad, manteniendo una estética sobria desde la cocina hasta el mini living que tiene en su habitación.

La increíble habitación con mini living de la casa de Valentina, la hija de Mario Pergolini

Valentina Pergolini, la hija de Mario Pergolini, es influencer y utiliza su cuenta de TikTok para publicar videos diarios en los que deja ver momentos de su día a día. A través de este contenido, la joven mostró cómo cada ambiente está pensado para acompañar sus actividades, desde la cocina hasta su habitación, con un estilo práctico y moderno que refleja comodidad y organización.

Valentina, la hija de Mario Pergolini

Uno de los detalles que más llamó la atención de sus seguidores fue la habitación de la artista. Allí, contra una pared en tono gris, se ubica su cama, con sus mesas de luz, un placard que organiza gran parte de sus pertenencias y un perchero donde cuelga las prendas que más utiliza. Además, colocó un espejo de cuerpo completo que utiliza para grabar algunos de los videos que comparte en redes mostrando su rutina.

En este espacio, Valentina Pergolini se diseñó un mini living que se transformó en el verdadero protagonista de este ambiente. En sus publicaciones en redes sociales se pudo ver un sillón de un cuerpo en tono neutro con una alfombra a juego, otorgándole un rincón personal bien organizado. El baño se conecta directamente a la habitación por una puerta lateral, lo que refuerza la comodidad y privacidad.

La habitación de Valentina, la hija de Mario Pergolini

Por otro lado, la habitación también cuenta con un espacio preparado para sus estudios, con un escritorio blanco con dos cajones y una silla acolchonada. Cabe destacar que la hija de Mario Pergolini estudia actuación, pero algunas de sus materias, como suele contar en su TikTok, son virtuales, por lo que este sector acompaña a la perfección su rutina. De esta forma, su propuesta equilibra a la perfección funcionalidad con integración y estilo.

Cocina de madera y patio con pileta: La casa de Valentina, la hija de Mario Pergolini

Los posteos de Valentina Pergolini en sus redes sociales mostraron cómo la cocina de la casa se organiza con un diseño cálido y práctico, con muebles de madera que aportan un estilo. Los gabinetes superiores con puertas de vidrio permiten ver parte de la vajilla y recipientes, mientras que la mesada de mármol ubicada en el centro se destaca como protagonista de las recetas de la influencer. También se apreció un horno empotrado, una tendencia cada vez más utilizada para mantener orden.

La cocina de Valentina, la hija de Mario Pergolini

En continuidad, el comedor y el living se integran bajo un mismo concepto, con muebles modernos de madera en tonos cálidos y grises, acompañados por una gran mesada que organiza el espacio y conecta los sectores de la casa. La disposición favorece la circulación y convierte este sector en un punto central de la vida cotidiana, donde se combinan practicidad y diseño. Un amplio ventanal conecta directamente con el patio, dejando que la luz natural sea protagonista y aportando amplitud al ambiente.

El jardín de la casa suma un atractivo especial con una pileta rodeada de plantas, luces y una reja negra para mantener la seguridad. El patio está lleno de plantas y flores, creando un entorno natural que contrasta con los detalles modernos del interior. Este espacio se convirtió en protagonista del cumpleaños de Valentina Pergolini, donde decidió alquilar mobiliario para poder disfrutar de una noche especial, rodeada de sus amigos y familiares.

Valentina, la hija de Mario Pergolini, mostró cómo es su casa con detalles que reflejan un estilo moderno y funcional, acompañando a la perfección su día a día. La cocina de madera, el mini living integrado en su habitación y la pileta en el patio forman parte de un entorno pensado para acompañar sus rutinas y actividades, con ambientes que se conectan de manera equilibrada.

VDV