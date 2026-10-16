Así fueron las vacaciones de Juliana Awada, Antonia Macri y Valentina Barbier en París: paseos, arte y una cena muy especial

Juliana Awada, Valentina Barbier y Antonia Macri compartieron una estadía en Europa marcada por distintas actividades familiares y una agenda que combinó recorridos por espacios reconocidos de la capital francesa con momentos más distendidos. En el marco de una fecha especial para la hija menor de Mauricio Macri, madre e hija participaron de una serie de encuentros y salidas que se desarrollaron en diferentes puntos de la ciudad y que reflejaron parte de sus días fuera de Argentina.

Juliana Awada y Antonia Macri vivieron unos días inolvidables en París

Juliana Awada aprovechó los últimos días para realizar una escapada a París junto a sus hijas, Antonia Macri y Valentina Barbier. La empresaria compartió en sus redes sociales distintas imágenes del viaje, donde mostró parte de la rutina que llevaron adelante durante su estadía en la capital francesa. Entre caminatas, visitas culturales y momentos de descanso, la familia recorrió algunos de los sitios más reconocidos de la ciudad.

Juliana Awada y Antonia Macri

La travesía se produjo apenas una semana después de una fecha significativa para el grupo familiar. Por este motivo, la empresaria celebró los 15 años de su hija menor con emotivos mensajes y fotografías junto a ella y a Valentina Barbier, la mayor de las hermanas, una ocasión especial que marcó el comienzo de una nueva etapa para la adolescente. Poco después, madre e hijas continuaron su tiempo por las calles parisinas, para compartir unos días alejadas de sus actividades habituales.

Durante las primeras jornadas, las salidas estuvieron centradas en descubrir distintos rincones de París. Las postales difundidas por Juliana Awada reflejaron recorridos por calles emblemáticas, paseos al aire libre y momentos de relajación en algunos de los espacios más tradicionales de la ciudad. Las imágenes también dejaron ver cómo combinaron actividades culturales con instancias de descanso.

Valentina Barbier y Antonia Macri

Entre los destinos elegidos se destacó una visita al Museo Picasso, ubicado en el histórico Hôtel Salé. Allí recorrieron las salas que reúnen parte de la colección pública dedicada al artista español. El itinerario también incluyó almuerzos en reconocidos puntos gastronómicos parisinos y una visita al patio interior del Hôtel Plaza Athénée, uno de los escenarios que apareció en las publicaciones compartidas por la empresaria.

El festejo de Antonia Macri en París: una celebración íntima con Juliana Awada y Valentina Barbier

Además de los recorridos por las calles parisinas, la gastronomía ocupó un lugar destacado en el viaje. Juliana Awada mostró algunos de los platos y aperitivos que formaron parte de las jornadas, desde tablas con embutidos y vegetales frescos hasta el clásico pan baguette acompañado por mantequilla. Esas elecciones se sumaron a diferentes experiencias culinarias en restaurantes de la ciudad.

Juliana Awada, Valentina Barbier y Antonia Macri

Las imágenes también permitieron observar algunos detalles de la vida cotidiana durante la estadía. En una de las salidas al aire libre, Antonia Macri lució un conjunto de estilo relajado integrado por una campera bomber en tono marrón, jeans rectos y zapatillas, una combinación acorde a los recorridos urbanos que realizaron durante esos días.

El momento más significativo del viaje llegó con la celebración del cumpleaños número 15 de su hija menor, fruto de su pasada relación con Mauricio Macri. Para conmemorar la fecha, Juliana Awada organizó una cena íntima en un restaurante parisino junto a sus dos hijas. La velada transcurrió en un ambiente familiar y estuvo acompañada por distintos momentos que quedaron registrados en fotografías y videos compartidos posteriormente.

Juliana Awada, Valentina Barbier y Antonia Macri

Juliana Awada y Antonia Macri compartieron una estadía en Francia que combinó recorridos por distintos puntos de interés, propuestas culturales y encuentros familiares en el marco de una fecha especial para la adolescente. A lo largo de esos días, madre e hija participaron de una agenda que incluyó visitas a espacios emblemáticos, momentos vinculados a la gastronomía local y una celebración reservada junto a Valentina Barbier.