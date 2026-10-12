Juliana Awada eligió el look jean con jean que será tendencia la próxima temporada: pantalón baggy, camisa oversized y estilo comfy

Juliana Awada volvió a convertirse en referencia de estilo al lucir un conjunto cómodo y versátil que anticipa una de las tendencias más fuertes de la próxima temporada: el denim total o jean con jean: pantalón baggy, camisa oversized y estilo comfy. Asimismo, mostró con qué accesorios se puede cambiar este tipo de look.

Juliana Awada mostró su conjunto compuestos de dos piezas de jeans

Juliana Awada eligió compartir un outfit con ropa de su marca en sus redes sociales, se trata de una propuesta urbana, relajada y funcional, en la que combinó distintas prendas de jean en tonos azules, creando una propuesta equilibrada, monocromática y marcando tendencia.

Juliana Awada//Instagram

El look de la empresaria textil estuvo compuesto por un pantalón baggy de denim, de silueta amplia y descontracturada, con roturas y un marcado efecto desgastado. El diseño aporta una estética informal y moderna, además de ofrecer comodidad y libertad de movimiento. La elección del corte oversize se alinea con una de las principales tendencias actuales, que deja atrás los modelos ajustados para dar protagonismo a las prendas holgadas.

Awada combinó el pantalón con una camisa oversized de jean, estilo comfy en un tono azul similar. La prenda, de líneas amplias y estilo relajado, reforzó el efecto monocromático del conjunto y creó una imagen armónica, aunque con diferentes texturas y niveles de desgaste. La combinación de dos piezas de jean no es nueva, pero en las últimas temporadas recuperó fuerza y se instaló como una de las apuestas favoritas dentro de la moda urbana.

Look de Juliana Awada//Instagram

El denominado “total denim” se caracteriza por llevar más de una prenda de jean en un mismo estilismo. Puede presentarse en tonos idénticos para lograr un efecto uniforme o mediante contrastes de azules, lavados y texturas. En este caso, Juliana Awada optó por una versión sobria y natural, con prendas en tonos azules que transmiten una estética relajada y fácil de adaptar a diferentes ocasiones.

Juliana Awada completó su look con zapatillas y accesorios cómodos

Para completar el outfit, Juliana Awada eligió zapatillas, un calzado que aportó comodidad y acentuó el espíritu casual de la propuesta. La elección también mostró cómo una combinación de prendas de jeans puede adaptarse a una jornada cotidiana sin perder elegancia ni personalidad.

Look de Juliana Awada//Instagram

Entre los accesorios, sumó una bufanda gris, que funcionó como contraste frente al predominio del azul y aportó una cuota de abrigo al conjunto. También llevó un reloj y gafas negras, dos complementos clásicos que terminaron de definir el estilo. Las gafas sumaron un aire sofisticado, mientras que el reloj aportó un detalle funcional y discreto.

El look de Juliana Awada refleja una tendencia que promete instalarse con fuerza durante la próxima temporada: prendas cómodas, siluetas amplias y combinaciones prácticas que no renuncian al estilo. El jean, uno de los textiles más presentes en cualquier guardarropa, vuelve a ocupar el centro de la escena con propuestas renovadas.