Fuerte cruce entre Mica Viciconte y Nicole Neumann: gritos y escándalo en la casa de Cubero

Nicole Neumann y Mica Viciconte protagonizaron una nueva polémica. El escándalo empezó cuando la modelo top llevó a sus tres hijas Allegra, Sienna e Indiana a la casa que comparte la ex chica Combate con Fabián Cubero.

"Nicole tenía que llevar a las chicas al country donde viven. Cubero no estaba en su casa y como Nicole no sabía cuál era, porque ellos no se lo quieren decir porque no tienen diálogo, la hacen esperar afuera para que no entre", dijo Yanina Latorre en LAM.

Luego, la "angelita" aseguró que Viciconte fue la que comenzó la polémica. “El otro día como Cubero no estaba y no salió a buscarlas, Nicole como buena madre se peleó con el de la guardia. ¡Tiene tres criaturas pequeñas! Fue hasta adentro y cuando Mica vio que Nicole entró al country y llevó a las niñitas a la casa, porque era el día que le tocó a Cubero, le gritó y le hizo un escándalo a la guardia", agregó.

Nicole Neumann, furiosa por la información sobre la operación de su hija

Antes de revelar esta polémica, Cinthia Fernández contó en LAM que Nicole Neumann y Fabián Cubero mantienen un acuerdo de paz por medio de abogados. La ex pareja se encontró en un hospital de San Isidro para acompañar a una de sus hijas que debía ser operada.

"Se encontraron Cubero y Nicole. Se hicieron el test de Coronavirus porque una de las hijas tenía una intervención en la clínica Las Lomas de San Isidro. Afortunadamente, estamos viendo que ellos están en un momento de paz. Lo que hay es un blindaje mediático que propuso un nuevo abogado, que lo sumó a la causa”, reveló Cinthia.

"Estuvieron los dos en la operación", agregó y contó que Viciconte se quedó con una de las nenas de la expareja: "Mica se quedó cuidando a una de las nenas mientras estaba la operación. La más grande estaba en la casa de una amiga. Siempre contamos lo malo y está bueno que haya paz”.

