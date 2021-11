Este lunes, Cinthia Fernández expresó su bronca en LAM por el eltrece debido a un episodio que vivió con su ex, Matías Defederico. La angelita contó que el futbolista fue a llevar a su casa a las tres hijas que tienen juntos, con Laura, su pareja, y que la mujer ni siquiera la habría saludado. "Uno llega a la casa de alguien y un 'hola' por lo menos ¿no?.

"El progenitor fue la casa de mis hijas sin avisarme con la madrastra Y no me saludó y me trajo a las nenas sin avisarme. No puede hacer eso primero se tiene que comunicar conmigo", reveló Cinthia muy enojada en el programa de Ángel de Brito.

Hoy el exfutbolista le mandó mensajes pidiendo que no lo exponga más en la televisión y Fernández lapidaria contó los mensajes que recibió: "Me mandó un mensaje diciendo 'estoy harto que hables de mi en la tele, soltá de una vez. Si tenés algo que decirme me lo decís por acá (por chat) o me llamás por teléfono. No quiero más mi vida expuesta en Tv", leyó ella y aseguró que él dice que ella hace su "showcito" al aire con él.

"Pobre sigue pensando que sigo enamorada... Lo dije públicamente, venís a mi lugar a meter el dedo en la llaga cuando no tenés el culo limpio. Lo dije y lo sostengo.

Fuerte descargo de Matías Defederico contra Cinthia Fernández luego de que ella se quejara que fue a su casa con su novia.

Cinthia Fernández confesó en qué etapa de enamoramiento se encuentra

En su rol de panelista de Los Ángeles de la Mañana, Cinthia Fernández tiene siempre la primicia sobre rumores de romance de distintas celebridades. Aunque en la actualidad está soltera y alejada de Martín Baclini desde hace hace un tiempo, la bailarina utilizó las redes sociales para confesar en qué etapa de enamoramiento se encuentra.

La angelita utilizó su cuenta de Instagram para dialogar con sus miles de seguidores, y habilitó el cuestionario para que sus fanáticos le hagan cualquier tipo de preguntas que ella quisiera responder.

A través de historias de Instagram, un fan le preguntó “¿Estás enamorada o alguien te gusta mucho?”. De manera tajante, la ex de Martin Baclini dejó bien en claro que no está enamorada y que tampoco tiene ganas de comenzar una nueva relación.

“No, la verdad es que no... Estoy en una etapa muy rara. No soportaría que alguien me mandara un mensaje preguntándome cómo estoy. Estoy podrida del teléfono y no quiero saber nada de nada con nadie” aseguró Cinthia Fernández, y para cerrar agregó: “Pero... Nunca se sabe".

Luego de su paso por la política como pre candidata a diputada nacional, Cinthia parece que no tiene tiempo ni ganas de comenzar un nuevo vínculo amoroso. “A luchar por los derechos de ellos y de nosotras porque también una minoría de hombres a los que les pasa..." Confesó la modelo en su momento, aunque en la actualidad disfruta de su tiempo junto a sus hijas y su trabajo como panelista en el ciclo de elTrece.

Cinthia Fernández confesó en qué etapa de enamoramiento se encuentra.

FL