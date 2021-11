Ana Rosenfeld recordó a Marcelo Frydlewski, a un mes de su muerte: "Ahora solo estás...".

Hoy 9 de noviembre se cumple exactamente un mes desde que el marido de Ana Rosenfeld, Marcelo Frydlewski partió hacia la eternidad luego de luchar varios meses contra las secuelas que le dejó el Coronavirus, tras contagiarse en Estados Unidos donde estaba con su esposa. Como no podía ser de otra manera, la abogada decidió hacer un posteo de una selfie de ambos y dedicarle unas sentidas palabras.

"Hoy 9 de noviembre hace tan solo un mes que te fuiste físicamente de mi lado nunca vas a dejarme sola porque tu luz siempre va a brillar y le prometí a nuestras hijas que iba a ser fuerte y honrar cada minuto de la vida que compartimos. Lloro cada segundo que huelo tu perfume y te busco a mi alrededor cuando imagino tu voz... Y ya sé que no vas entrar mas por la puerta como te vengo esperando... Ahora sólo estás adentro mio y es ahí donde estarás para siempre La vida es un antes y ahora en mas… Un después", escribió emocionada y dolida.

Ana ya había hablado en LAM de lo que sintió el día en que fue inhumado Frydlewski en el Cementerio Israelista de La Tablada. “El día del entierro, hay un momento en que la gente, antes de despedirse, cuando vas a poner el ataúd en tierra, el rabino pregunta si hay gente que le quiere pedir perdón por algo que pudo haberle hecho, que lo pudo haber lastimado, y todo el mundo le gritaba ‘Gracias’. Ahí me enteré de tantas anécdotas que Marcelo hizo por la gente, pero que no sabía en vida”, recordó la letrada.

PH Podemos Hablar: Ana Rosenfeld reveló la conversación que tuvo con Mauro Icardi

En la noche del sábado, Ana Rosenfeld estuvo invitada a PH Podemos Hablar. Junto a José Luis Gioia, Jey Mammon, Ingrid Grudke y Patricio Giménez, la abogada se acercó al punto de encuentro y además de recordar a su difunto marido, dio detalles sobre la conversación privada que mantuvo con Mauro Icardi luego del escándalo que desató en el mes de octubre Wanda Nara por la supuesta infidelidad con la China Suárez.

“Le dije ‘si realmente la intención es fortalecer la pareja, recuperen la confianza, respétense mutuamente’ y tuvimos conversaciones privadas que no te las puedo ventilar porque el chat fue largo” comenzó diciendo Ana Rosenfeld en el ciclo de Telefé.

“Hoy me preguntaron si yo creía que era definitiva la separación y no puedo apostar a algo definitivo, ojalá no lo sea, Mauro le puso mucha ficha desde que empezó con Wanda” agregó la letrada.

Y además comentó que el jugador del PSG estuvo muy pendiente del estado de salud de Marcelo Frydlewski antes de morir. “Me escribía a mí y a mis hijas, subía fotos que tenía con Marcelo y por supuesto el diálogo empezó por ese lado porque estábamos viviendo yo mi duelo y ellos su angustia, duelo y tristeza pero desde otro lugar” cerró Rosenfeld.

