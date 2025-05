La separación de Juana Repetto y Sebastián Graviotto sigue dando de qué hablar. La pareja se había dado muchas oportunidades, y hasta llegaron a casarse. Así formaron una familia de cinco, con un hijo en común. Sin embargo, la ruptura llegó y, según sus palabras, en buenos términos. Hoy, sin embargo, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto apuntó contra su expareja en varios videos de Instagram, por la crianza de sus hijos.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto habían prometido pasar su vida juntos. En plena pandemia, específicamente el 10 de noviembre del 2020, la pareja se casó por civil; y en 2023, hicieron la gran fiesta junto a varios amigos y familia. Ellos conformaron una familia de cinco, en la que le daban cariño a sus hijastros Lupe -hija de él con una pareja anterior-, Toribio- el hijo de ella- , y su primer hijo en común, Belisario. Pero todo se derrumbó, cuando anunciaron su separación "en buenos términos".

Con el correr del tiempo, comenzaron a surgir rumores de infidelidad, y la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto explicó las razones por las que se distanciaron. La realidad es que ambos no podían ponerse de acuerdo con la crianza, y el trabajo viajado de Sebastián complicaba las cosas. Si bien siguen compartiendo momentos juntos, Juana hizo un contundente descargo en su cuenta de Instagram y apuntó contra su expareja de no hacerse cargo del cuidado de los menores.

“Nunca críe ‘50-50’. Esa es la realidad. Yo me ocupo, prácticamente, de todo con los chicos, como fue siempre, y ahora un poquito más. El padre está ocupado también con… ¿cómo decirlo? Tiene muchas actividades su hija más grande, que se está ocupando él, entonces no tiene tampoco mucho tiempo”, explicó calmada en una de sus historias. Sin embargo, cuando le preguntaron cómo andaba, ella expresó su enojo. “Está seis años una pareja intentando algo que no logra. ¡La injusticia a mí me desata ira! Nos cuesta mucho llevarnos bien y encontrarle un equilibrio al tema del ensamble familiar. Antes, él tenía el más mínimo reparo porque se convivía y todo, entonces, por lo menos, disimular un poco. Ahora, ya es una cosa de locos”, sentenció.

De esta manera, demostró que los buenos términos los presentan frente a sus hijos, para que ellos no tengan que vivir las peleas de los padres. Sin embargo, entre ellos, Juana Repetto y Sebastián Graviotto siguen protagonizando cruces internos que la influencer no duda en comentar a sus seguidores. Por su parte, el exparticipante de Gran Hermano se mantuvo en silencio y no volvió a pronunciarse en las redes sociales, y los usuarios dieron sus opiniones encontradas.

