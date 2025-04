Sebastián Graviotto dio su versión sobre su separación de Juana Repetto: "Yo quería seguir intentándolo"

Luego de casi cinco años de casados, Sebastián Graviotto y Juana Repetto pusieron fin a su romance. La expareja mantenía con hermetismo esta decisión que habría sido tomada en marzo pasado, luego de pasar unas vacaciones familiares, sin embargo, la información se filtró en los medios de comunicación y la actriz confirmó la ruptura, mediante redes sociales.

“Lo que quiero decirles es que no me dejaron. No quiero entrar en detalles de la situación, pero está medio país dándome el pésame como si estuviera llorando, destruida. No es real, así que lo primero que me salió fue decirles eso y, ahora, quiero decirles que estoy bien”, indicó Juana Repetto hablando frente a cámara. Y estas palabras dieron pie para diversas especulaciones tras rumores de infidelidad. Luego, llegó el turno de Sebastián Graviotto, quien llevó claridad con su versión.

Sebastián Graviotto reveló detalles de su separación de Juana Repetto

La historia de amor de Juana Repetto y Sebastián Graviotto llegó a su fin. La pareja, que comenzó un romance en su adolescencia con intermitencias, luego apostó a su historia a en 2020 con una íntima boda luego del nacimiento de su primer hijo en común, Belisario. Tras cinco años de ese momento, se dio a conocer que decidieron separarse.

La información la brindaron en LAM (América) y desde entonces se especulan sobre los motivos que llevaron a los jóvenes a la separación. En primer lugar, Juana Repetto indicó que se trató de una decisión porque no estaba funcionando como pareja. "Está medio país dándome su pésame como si estuviera llorando, tirada en el piso, deprimida. Estoy bien, estoy convencida que la decisión es la más adecuada. Esta decisión es lo mejor para los chicos, es un proceso duro, difícil, doloroso, con momentos de angustia y frustración", señaló.

Pero luego de este descargo, en redes sociales comenzaron a circular rumores de infidelidad apuntando hacia Sebastián Graviotto. Y él decidió dar su versión sobre la ruptura, aunque aseguró que no acostumbraba hacer ese tipo de contenido pero ante una gran cantidad de mensajes que recibía al respecto y no dudó en responderlos. " Quería contar un poquito que fue una decisión tomada en conjunto", introdujo.

"Yo quería seguir intentándolo, no renunciar al trabajo que hay que hacer para poder seguir con la familia, con los proyectos. Ella considera que no, que ya está y está bien, y le agradezco, porque no es fácil. Hoy no alcanza, o por lo menos así lo vemos, lo que pase en el futuro no lo pienso tanto. Trato de estar bien para mí, para mi familia, para mis hijos", indicó el profesor de esquí en un video compartido en Instagram.

En la misma línea, Sebastián Graviotto indicó que a pesar de ser una decisión hablada y analizada por ambos, el dolor interno está presente en él, teniendo en cuenta todo lo que implica una ruptura, como es no volver a despertar junto a Juana y los dos niños, Beli y Toro. "La verdad es que sí, estoy triste, pero trato de tomarme la vida de manera positiva, por más que por dentro esté un poco roto. No creo que me vean roto, tirado llorando en un lado, es mi forma de ser y me parece que ese es el camino" agregó.

Por último, indicó que se concentraría en vivir el presente. De esta manera, Sebastián Garaviotto decidió aclarar versiones y aunque indicó que Juana Repetto tomó la decisión de no "seguir intentándolo" con la pareja, fue una determinación que fue muy charlada y analizada por ambos.