La separación de Juana Repetto y Sebastián Graviotto fue tan sorpresiva que los propios usuarios y seguidores no pudieron terminar de digerirla. Juntos, habían formado una familia de cuatro que disfrutaban de las actividades al aire libre y se acompañaban en todo momento. Sin embargo, hace algunas semanas, anunciaron que habían decidió continuar por caminos separados, para cuidar a sus hijos y que vivan en un lindo ambiente. Pero los rumores llegaron y Juana se refirió a las posibles infidelidades de su expareja de una manera que dejó más dudas que certezas.

Sebastián Graviotto, Juana Repetto

La palabra de Juana Repetto sobre las supuestas infidelidades de Sebastián Graviotto

A comienzo de abril, se dio a conocer que Juana Repetto y Sebastián Graviotto habían decidido terminar su matrimonio. Ambos, según explicaron, se dieron cuenta que no estaban funcionando como pareja y que eso no generaba un buen ambiente para sus hijos, Toribio y Belisario. Aseguraron que se habían separado en buenos términos y, hace unos días, se los pudo ver a los cuatro almorzando juntos. Sin embargo, los rumores no tardaron en aparecer y provocaron dudas en los seguidores.

Juana Repetto, Sebastián Graviotto

Marcia Frisciotti, de "Gossipeame", había asegurado que le llegó información sobre Sebastián con otras mujeres. Supuestamente, se lo habría visto hablando íntimamente con una mujer, en uno de sus viajes a Mendoza “Me contaron que lo habían visto con alguien. No sé si había tenido un tema de alcoholemia, que estaba en otra. Me llegaron bastantes cosas de él”, había ampliado en Puro Show. Ante esto, decidieron contactarse con Juana y consultarle al respecto.

Juana Repetto, Sebastián Graviotto

Repetto expresó que era un proceso la separación y que estaba bien, pero que había momentos donde le costaba. El movilero le preguntó si la decisión tuvo que ver con las supuestas infidelidades y ella respondió despertando más dudas. “No tuvo que ver con eso, tuvo que ver con cosas que no venían funcionando y me parece que de esta manera podemos estar mucho mejor", explicó. Ante la historia de Mendoza, ella cerró: "Es probable, la gente se chamuya con gente y esas cosas pasan“.

La respuesta de Juana Repetto sobre los rumores de infidelidades de su expareja dejaron a los seguidores más confundidos. La influencer, en su primer descargo, había asegurado que no había tal crisis o tercera en discordia. Sin embargo, tampoco negó que existieran situaciones extrañas que Sebastián Graviotto habría protagonizado. A pesar de todo, ellos mantienen una buena relación para que sus hijos crezcan en un ambiente familiar sano.

A.E