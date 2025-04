En las últimas horas, el escándalo entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa escaló con una denuncia pública de la periodista acerca de una red de pedofilia en la que estarían involucradas figuras del espectáculo. Lo que comenzó como una idea y vuelta mediática con denuncias de robo e insinuaciones de vínculos, se le sumó una fuerte denuncia sobre abusos de menores en la que estaría involucrada la humorista, según indicó la conductora en un descargo realizado el martes por la tarde.

Ante esta denuncia pública, Viviana Canosa se presentará ante la Justicia al indicar que tiene pruebas sobre las personas que estarían involucradas en una red de pedofilia. Pero Tagliani anunció que también accionará judicialmente, para demostrar que no es parte de este delito y cuestionó la intención de recibir una denuncia días previos a que se realice el juicio por la adopción de su hijo.

Lizy Tagliani habló del futuro de su hijo tras la polémica con Viviana Canosa

En agosto del 2024, la vida de Lizy Tagliani y su esposo, Sebastián Nebot, cambió radicalmente al recibir la guarda de Tati, su hijo adoptivo. La pareja anunció la feliz noticia mediante las redes sociales, mostrando los momentos compartidos en familia. Y este 2025 enfrentarán el juicio por la adopción definitiva del menor; sin embargo, ese esperado momento se tiñó de polémica.

En los últimos días, LizyT agliani y Viviana Canosa protagonizan un escandaloso enfrentamiento luego que la conductora denunciara en su ciclo, Vivana en vivo (eltrece) que cuando la humorista era su peluquera le robo dinero y pertenencias de su propiedad. Y aunque esto generó polémica, la situación escaló cuando volvió a apuntar contra ella al hablar de una red de pedofilia.

“¿Será verdad que algunos famosos traerían pibitos rusos que llegan a la Argentina y son entregados a chicas trans?”, fueron la pregunta retórica con la que la periodista involucró a Lizy Tagliani, al hablar de una presunta vinculación que tuvo con menores.

Y ante estas acusaciones, este martes Lizy realizó un fuerte descargo al comienzo de su ciclo radial por radio Pop en el que negó las acusaciones en su, contra. Pero tras la culminación del ciclo, habló ante la prensa que la esperaba en el lugar y dejó en claro que irá hasta las últimas consecuencias para demostrar su inocencia y, puntualmente, se mostró furiosa al mencionar a su hijo en medio de la polémica.

"Yo nunca abuse de un menor, nunca robé", aseguró la humorista. "Justo a dos, tres o cuatro días que está a punto de salir el juicio, que se ponga en juego mi honor, mi familia. Mi nene es un bebé que salió de un hogar y puede correr riesgo con esto. ¿A dos días del juicio de adopción vas a decir esto?", expresó furiosa.

Además, cuestionó el accionar de Viviana Canosa: "Si vos sabés que soy pedófila, por qué no denuncias cuando te enterás de que voy a adoptar". Pero también, recordó que en el proceso para tener la guarda de su hijo atravesó por diversas etapas en las que distintos profesionales analizaron si tanto ella como su esposo estaban en condiciones de cuidar al menor, y se apoyó en esta aprobación.

En este sentido, Lizy Tagliani indicó que irá hasta las últimas consecuencias para demostrar que no se pueden realizar este tipo de acusaciones falsas. Sin embargo, indicó que no hablaría puntualmente de Viviana Canosa. "Tengo una tristeza, una bronca, no sé como explicar. Quiero estar tranquila porque voy a ir hasta las últimas consecuencias", aseguró la humorista. Lo cierto es que no dudó en poner en el centro de atención el futuro de su hijo, Tati, ya que en los próximos días se determinará si junto a su pareja conseguirán la adopción del menor.