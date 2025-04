Después de la polémica que abrió Viviana Canosa sobre comportamientos ilegales de Lizy Tagliani, la conductora de La Peña de Morfi se comunicó con el famoso abogado, Fernando Burlando, para que la representara en la batalla judicial contra la periodista. Sin embargo, la respuesta del letrado no fue la que la comediante esperaba y se quedó sin representación legal, por el momento, para enfrentarse a la conductora de Viviana en Vivo.

Esta data fue revelada hoy por Canosa en su ciclo de la tarde por El Trece, donde no solo intensificó las acusaciones hacia Lizy sino que también disparó contra Costa y Telefe.

Fernando Burlando rechazó ser el abogado de Lizy Tagliani: "No cuentes conmigo"

Según contó Viviana Canosa, después de acusar de diversos hechos a Lizy Tagliani, la comediante se habría comunicado con Fernando Burlando para ser representada en la próxima batalla judicial que tendrán, pero el letrado decidió correrse de la situación y negarse a convertirse en su abogado.

Después de acusarla de haberle robado y haberse comportado de manera ilegal respecto a la muerte de su madre y con menores de edad, Viviana Canosa aseguró que el próximo miércoles presentará todas las pruebas contra la conductora de Telefe en Comodoro Py. Frente a esto, el viernes por la noche, Lizy se comunicó con Burlando pidiendo representación judicial, pero la pareja de Barby Franco se negó.

“Te pregunto vos que estás en tu casa si vos le creíste a Lizy Tagliani. Yo no le creí nada”, inició la periodista en su ciclo por El Trece, respecto al descargo que la íntima amiga de Marley realizó en su programa. “Te pregunto si vos le creíste porque yo no le creí nada. Monocorde, leído, haciéndose la pobrecita, la víctima”, continuó.

“Che, te pregunto Lizy, ¿por qué creés que Fernando Burlando, cuando lo llamaste el viernes a la noche para preguntarle si podía representarte, te dijo que no?”, lanzó duramente. “Burlando, uno de los tipos más mediáticos te dijo ‘no no, Lizy, no cuentes conmigo’”, sostuvo la conductora.

No solo comentó cómo fue la situación entre Lizy y Fernando, quien representó a imputados como Juan Darthés y Morena Rial, sino que agregó que “parece que cuando Burlando escuchó hablar de menores, ahí fue cuando dijo ‘mejor yo en esta no me meto’”.

“Vos sabés, Lizy, que no sos ninguna víctima. Si no, preguntale a Marcelita Tauro. Eras su amiga y le quisiste garchar al marido”, sentenció duramente respecto a la enemistad de las figuras del medio.

Pese al descargo de Lizy Tagliani, en donde intentó despegarse de las duras acusaciones de Viviana Canosa, el abogado más mediático del medio, Fernando Burlando, tomó la decisión de no involucrarse en la causa y dejar que la comediante consiga otro representante legal debido a los hechos ligados a menores de edad.

MVB