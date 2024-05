Furia Scaglione protagonizó la gala de eliminación de este domingo 5 de mayo al ser sancionada de manera histórica tras su fuerte pelea con Mauro D'Alessio. La producción de Gran Hermano decidió que la participante esté automáticamente nominada hasta que se vaya de la casa más famosa del país.

Esta medida causó que la expareja volviera a protagonizar un intenso intercambio verbal que alarmó a los televidentes del reality. Lo primero que hizo Juliana fue agradecer al equipo detrás del programa antes de empezar con su fuerte descargo: “Primero que nada, voy a agradecer a la producción, no solamente por cuidarme, porque varias veces me llamaba al confesionario, sino también por el diagnóstico que tuve y demás. Están todo el tiempo presentes”.

Furia Scaglione y Mauro D'Alessio en la casa de Gran Hermano.

“Gracias a la producción entraron jugadores que nos quieren sacar. Obviamente que lo detecto y no soy ninguna estúpida. Muchos de mis compañeros hasta el momento vienen cuidando a muchos jugadores nuevos, de los cuales yo también me puse uno bajo el ala. Agradezco a la vida haberme abierto los ojos y las canciones que me ponen”, continuó la participante más polémica del ciclo y agregó: “Sea real o no, o un delirio, como me dicen algunos, hace cuatro semanas que estoy escuchando la palabra ‘delirio’, que soy una delirante, que soy una nefasta y un montón de cosas más”.

Por último, Furia Scaglione decidió apuntar nuevamente contra Mauro D'Alessio al aire: “Toda la gente que vio que yo realmente sé querer, y creo que Mauro llegó a esta casa para que ustedes puedan ver todo lo que yo puedo querer a alguien. Y también pueden ver todo lo que yo puedo llegar a ponerme loca porque no quiero perder mi juego. Es un excelente jugador, lo voy a decir. La realidad que es un barrilete hijo de re mil...”.

La fuerte amenaza de Furia Scaglione contra Mauro D'Alessio

Mientras Juliana continuaba con su descargo contra su expareja y contra la producción, diciendo que para ella la sanción debía ser para ambos, el joven intentó interrumpirla para poder dar su versión de los hechos.

Al escuchar a Mauro D´Alessio, Furia Scaglione explotó y le advirtió: “Y vos, hablá de vos, porque te meto cuatro cartas documento, flaco, cuatro cartas documento”, y sin dejarlo contestar sumó: “Lo único que quieren es sacarme para que me exponga de esta manera, para que el mundo me vea como lo que no soy, con lo que no soy, porque es la realidad. Por eso me calenté hoy con producción y lo voy a admitir, porque digo qué bien que les salió, porque me quieren sacar gente, que sea de la manera que sea”.

J.C.C