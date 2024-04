Juliana "Furia" Scaglione, una de las participantes más controvertidas de "Gran Hermano", hizo una revelación sobre su relación con Mauro D’Alessio a través de las cartas del tarot.

En una charla con Emmanuel Vich, Furia le confesó su inquietud por el futuro de su relación con el jugador, y confesó que las cartas le aconsejaron utilizar este vínculo "hasta donde lo tenga que usar". Un consejo que, según sus palabras, le resonó como un recordatorio para no dejarse llevar por las emociones y mantener su cabeza en el juego.

En sintonía con las revelaciones del tarot, Scaglione también dejó en claro cuál será su actitud frente a Mauro. "Si querés tener sexo, es sexo y ya. Y si no, no tengamos nada y dejate de hinchar las bolas porque a mí sí me afecta dentro de mi juego lo que hacés", declaró.

Estas palabras directas evidencian la firmeza de Furia en su juego, mostrando una determinación que promete agitar aún más los ánimos dentro de la casa más famosa de la Argentina.

Emma Vich y Furia Scaglione inventaron una canción contra Catalina Gorostidi

Con el objetivo de que sea la próxima eliminada en Gran Hermano, los participantes hicieron una canción para su contrincante.

"Se hizo la mala y no le salió. Quiso dividir la casa y le salió mal", entona Furia, mientras que Vich añade: "Le salió para el orto".

Con un tono desafiante, Vich continúa: "Solo queremos que se vaya ya. La nominamos y la fulminé. Solo soy yo el que la va a sacar de una patada en el orto", seguido por Juliana quien sentencia: "Emma Vich la fulminó, lo hizo bien. Fue descubierto, pero Cata se va el domingo, sino será Manzana. La casa se va a vaciar de a poquito porque no funciona muy bien".

VO