Del fútbol al diseño, Damián Potenza el empresario que dio un giro en su carrera

Fue futbolista y hoy diseña muebles para su empresa Baires Wood. Damián Potenza forma parte del staff creativo de +CARAS y fue quien estuvo a cargo de diseñar el camarín de Héctor Maugeri. Con un presente brillante, está enamorado de su beba, Caetana, de 6 meses, fruto de su relación con Sabrina Carballo.

Se destacó como futbolista en clubes de Argentina, España e Italia y aún vivía en Madrid cuando Damián Potenza empezó a hacer muebles de madera sin saber que al volver a Argentina esa pasión le cambiaría su vida. Hoy forma parte del staff creativo del programa +Caras y es el creador del camarín del conductor Héctor Maugeri. “Pensé algo especialmente para él. Para que pudiera encontrar un espacio de luz e intimidad. Ser parte de este lanzamiento de Caras TV me llena de orgullo”, dijo Potenza quien comenzó a diseñar mu ebles como un hobby y supo conjugar su amor por el deporte y los muebles, dos rubros tan distintos como gratificantes. Y asegura que tanto el fútbol como el diseño de mobiliario le dieron más de lo que esperaba.

Alto, atractivo y querible, Damián Potenza tiene una hija, Caetana, de 6 meses, fruto de su relación con la actriz Sabrina Carballo de quien está separado, pero afirma que tienen una excelente relación y para ambos la prioridad es la beba. Ella le regala una sonrisa desde la pantalla de su celular y es la personita que lo motiva a terminar sus obligaciones para ir a mimarla a su casa. “Empiezo el día a las 8 am. Voy a mi fábrica, nos reunimos en equipo a la mañana y vemos los planes de trabajo, tanto los que diseñamos como los que arman. Trabajo hasta mediodía y luego me voy a tomar medidas para realizar los pedidos y cuando vuelvo a casa, comparto con mi hija y me enamoro cada vez más de ella. Me mira y me derrito. Si bien estamos separados con Sabrina, tenemos un buen vínculo y vivimos para nuestra hija”, cuenta Damián.

A la tardecida, Potenza se dedica a la actividad física: “La verdad es que entreno a full. Hago pilates, corro muchos kilómetros, hago gimnasia aeróbica todos los días y es un placer sentirme bien. La presencia es muy importante en cualquier profesión. Me gusta que mi aspecto esté impecable al igual que mi vehículo y mi fábrica. También como sano, no fumo, no tomo, hago una vida ordenada, y duermo bien. Me hace feliz verme bien y me gusta mantenerme. Mi trabajo es fascinante: hablo con mis clientes, compartimos ideas y hasta nos hacemos amigos. Hay mamás que me encargaron la cuna de sus hijos y hoy diseño los escritorios gamer para sus hijos adolescentes”, dice el exfutbolista, quien se involucra cuando diseña un mueble como si fuera para su vida.

“El momento que atravieso con mi hija de 6 meses es soñado. Tiene una mamá formidable y no tenemos un régimen legal de visitas. Nos arreglamos entre nosotros. Fue una nena buscada, estoy feliz, me hizo redoblar mis apuestas a seguir soñando, ella es la luz de mis ojos. Es real. Dios me dio un montón. Tuve pérdidas muy duras como la de perder a mi papá a los 5 años y sufrí un accidente muy grave con un colectivo que me rompió la pierna y la pasé muy mal. Salí adelante y nunca dejé de intentarlo. Y cuando veo a Caetana siento que todo valió la pena. Y esa personita me emociona mucho y me ilumina como el mejor sol”, concluye Potenza