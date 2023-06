Gabriel Cartañá habló sobre el difícil momento que está atravesando Tini Stoesel en España, quien recientemente lloró arriba de un escenario y reveló que acaba de transitar una etapa de ataques de pánico y de ansiedad por los que estuvo en tratamiento terapéutico.

El profesional participó del programa de Georgina Barbarossa, "A la Barbarossa", y explicó: "Para poder ayudar a alguien tenés que tener algo para poder ayudarlo". Además, explicó qué haría él si fuera el terapeuta de la cantante: "Si yo fuera el terapeuta de Tini, y ella está atravesando una crisis, yo le diría 'no es tu momento de ayudar a nadie. Es un momento para ayudarte a vos misma'".

Imagen reciente de Tini en España.

Cartañá continuó explicando y analizando los episodios de Tini intentando aconsejar a la artista argentina: "No te preocupes por los demás. Ya los ayudarás más adelante, cuando logres salir de esta crisis. Ella en la entrevista dice 'nadie es más exigente conmigo misma que yo'. Ahí ya arrancamos mal porque ya no le preocupa el hater de afuera, le preocupa el hater de adentro, que no te permite el error, que no te disculpa la equivocación".

Gabriel Cartañá en A la Barbarossa.

Por último, Gabriel Cartañá explicó como influye el amor del público a la problemática que enfrenta Tini Stoessel: "Vas vos sobre vos misma, cuando las cosas no alcanzan. Fíjate cómo funciona el cariño de la gente. Termina funcionando disfuncionalmente. A una persona como Tini, que es muy querida por el público y que es muy autoexigente, lo que termina provocándole es que ella crea que tiene que estar a la altura del amor que recibió".

¿Qué explicó Gabriel Cartañá sobre la problemática de Tini Stoessel?

El psicólogo detalló en vivo el drama que estaría atravesando la joven cantante: "Ella se siente en deuda porque recibe más amor del que da. Siempre se siente en falta. Eso la angustia, la angustia, la angustia, hasta que colapsa".

Para cerrar el tema, Gabriel Cartañá le aconsejó a Tini Stoessel que no tenga tantos compromisos laborales: "La autoexigencia tiene que ver con los permisos. Hay que permitirse el derecho al error. Somos falibles y el problema tiene que ver con cómo lo significamos. Una de las cosas que le platearía es que baje un poquito. Pero a veces ya tenés compromisos que no podés eludir. No sé cuál es la capacidad de Tini para bajarse del escenario, de manera imprevista, durante 4 o 5 meses".

J.C.C