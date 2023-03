Hace un mes Gabriel Cartañá tuvo un cruce de palabras con la humorista Carmen Barbieri por el escándalo de su hijo Fede bal y sus infidelidades. La mañana del jueves, el psicólogo volvió al programa de Barbieri "Mañanisima" y hablaron del descargo de Jey Mammon, donde las consultas al profesional de la salud mental estuvo llena de preguntas y las respuestas fueron muy contundentes.

Si bien el contacto con el psicólogo estuvo interrumpida en varias ocasiones por problemas de sonido, habló del tema de pedofilia: "Un pedófilo es toda persona que se siente atraída por un niño, pero que no concreta esa atracción. El que la concreta, el que la lleva a los hechos, además de pedófilo es un pederasta.

Luego, agregó: “Jey Mammón no sería estrictamente un pedófilo, sino que es lo que se llama un "efedofilo", que es aquella persona que se siente atraída por un adolescente".

Cartañá sobre el descargo de Jey Mammon

Sin que le tiemble la voz, el psicólogo más famoso del país dijo unas lapidarias palabras sobre el polémico descargo del humorista: "Nosotros tenemos la idea Holllywoodense de una violación. Es decir, que sucede en un callejón oscuro, con violencia. Y no, no es así. En general, las violaciones se dan en el marco de la familia, empiezan hasta con caricias. Entonces es probable que Jey, cuando dice yo no violé o no abusé, esté pensando eso, que él contenía, que él abrazaba, que él quería, que él daba cariño".

Gabriel Cartañá sobre el descargo de Jey Mammon

Luego, agregó: "Si vos sos un adulto y estás teniendo relaciones sexuales con una persona que no es adulto, es una violación por más que haya consentimiento y haya ternura también". Antes de cerrar, y de forma contundente agregó: "hay algo en lo que Lucas y Jey no están de acuerdo y es en las fechas, Lucas dice que empezaron cuando él tenía 14 y Jey que arrancaron cuando tenía 16. Pero hay algo en que los dos están de acuerdo: que cuando Lucas tenía 16 años tenían relaciones sexuales, y que un mayor tenga relaciones sexuales con una persona de 16 no es adecuado".

J.M