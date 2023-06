Tini Stoessel ofreció un recital en Barcelona que conmovió a todos cuando se emocionó hasta las lágrimas con su público.

La cantante se presentó ante un estadio repleto donde hizo un alto para relatar por el mal momento que atravesó semanas atrás.

Tini Stoessel estalló en llanto y contó que fue un desafío regresar a las giras después de algunas semanas. “Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza”, confesó ante la ebullición de su público.

“Y poder estar acá es un gran logro y en gran parte también es gracias a ustedes por todo el amor que me brindan. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias”, agregó Tini Stoessel.

Rodrigo de Paul acompañó a Tini en su recital y también se mostró emocionado al escuchar a su novia contarle a su público lo que estaba atravesando.

Qué pasó con Tini Stoessel que lloró en pleno recital

Sin pruritos a la hora de hablar de lo que le pasa, días antes de iniciar la gira que la llevará por diversos países, Tini Stoessel habló sobre los ataques de pánico que sufrió.

En una entrevista con El País, Tini Stoessel contó cómo fue el proceso para salir adelante. “Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales.No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme”, contó la artista.

“Pensé en esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta”, agregó Tini Stoessel y resaltó que su familia, Rodrigo de Paul y ayuda profesional fueron las herramientas que utilizó para atravesar esta etapa.