Jorge Rial entrevistará a Jey Mammón en su programa

Es prender la tele, abrir cualquier portal de noticias o sintonizar cualquier programa de radio y encontrarse con el caso de Jey Mammón. A cualquier hora, en cualquier momento del día. La denuncia que presentó Lucas Benvenuto cambió la perspectiva que tienen las figuras del medio y el público sobre el ex conductor de La Peña de Morfi y más que nunca se espera que de la cara frente a las cámaras. Ya lo hizo en un video que publicó en su Instagram, pero ahora queda que se someta a las preguntas punzante de Jorge Rial, quién trató el caso desde que comenzó a circular el rumor.

Jorge Rial en Argenzuela

En el video, Jey Mammón afirma no haber cometido ninguno de los delitos de los que Benvenuto lo acusa. De hecho, con total seguridad sobre su inocencia, el humorista tuvo la iniciativa de llevar a cabo un juicio por la verdad, ya que probablemente no se podrá hacer un juicio penal por la prescripción del hecho. Sin embargo, ya que el juicio es poco probable que se pueda llevar a cabo, el actor prefirió acceder a una entrevista con Jorge Rial y sentarse a recibir preguntas duras y, así, limpiar su imagen un poco.

Lamentablemente la entrevista no será en vivo, por lo que puede darse lugar a que haya recortes de fragmentos importantes o respuestas interesantes. De todas formas, Jorge Rial se mostró, desde un comienzo, muy alejado y descreído de lo que afirma Jey Mammón. En su programa fue sumamente duro con sus opiniones y afirmó en contadas ocasiones que le cree a la víctima. Con respecto al descargo que el humorista subió a sus redes, el periodista opinó: "Él es actor, mete bien los tonos y la angustia", comentó descreído.

Jorge Rial en su programa de radio

En un móvil de A La Tarde, el conductor dio detalles de cómo consiguió la nota con Jey Mammón. "La producción. Fue la producción. Excelente profesionales que están detrás de la noticia". El movilero le consultó sobre la posibilidad de editar la nota, pero Jorge Rial fue contundente: "No, editada no. Es una nota que se graba para que salga mañana".

Entonces, el cronista le preguntó por qué lo eligió a él, a lo que Jorge Rial respondió: "No tengo idea, habría que preguntarle a él. Calculo porque tratamos seriamente el tema". Además, agregó que seguirá teniendo una postura crítica como la viene teniendo hasta el momento. También respondió si le cree o no: "Es una cuestión de delito o no delito. Es delito", remarcó su postura contundente.

