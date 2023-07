Gabriel Rolón es uno de los psicólogos más reconocidos y respetados de nuestro país. Por eso, usualmente es convocado por los medios de comunicación para hablar y opinar sobre temas relacionados a su profesión. De esa manera, pocas veces habla de su vida, aunque su alto perfil en más de una oportunidad, fue consultado por ella.

Es así que en dos entrevistas que dio años atrás, el licenciado contó en cada una que estuvo al borde de la muerte y que su hija también.

Gabriel Rolón con su hija.

El relato de Gabriel Rolón

Gabriel Rolón en 2014 estuvo de invitado en Animales sueltos, el programa que conducía Alejandro Fantino por América TV.

Durante la entrevista, comenzaron a hablar de la felicidad y el psicólogo comenzó a contar una vivencia que, a pesar de generarle miedo, su desenlace lo recuerda como un momento feliz.

"La felicidad en algún momento para mí, fue ver salir a mi hija de Terapia Intensiva. No recuerdo un momento tan fuerte", comenzó diciendo el profesional. Y continuó: "Mi hija tuvo Síndrome Urémico Hemolítico. Esa enfermedad que es una bacteria que trata los riñones y los chicos dejan de hacer pis. Depende cuántos días, mayor riesgo".

Seguido a esto, Gabriel Rolón detalló: "Malena estuvo 21 días. Hubo que dializarla. Yo ahí aprendí la diferencia entre lo urgente y lo importante, porque todos los días mi pregunta era si había hecho pis".

Gabriel Rolón con su hija.

Gabriel Rolón después contó el momento en que más susto tuvo de esa experiencia: "Una noche, a los quince días, tuvo una hemorragia tremenda. Pensábamos que no pasaba esa noche. Y cuando a la mañana le pregunté al médico si había hecho pis, me dijo que eso ya no importaba y que había algo que era más urgente". Y el doctor agregó: "Ya nos vamos a preocupar de si hace pis si salimos de esta".

Finalmente, el psicólogo indicó: "Cuando vi un chorrito de pis pasando por ese cañito, te aseguro que la felicidad fue eso.

Gabriel Rolón.

Por otro lado, en octubre de 2021, Gabriel Rolón dio una entrevista a Clarin y contó que sus padres también sufrieron con la noticia de que corría en riesgo la salud de su hijo.

"Puede vivir siete días, siete semanas, siete meses", les dijeron a sus progenitores cuando él nació hace 61 años. Según el analista, se debía a una cardiopatía congénita.

Los papás de Gabriel Rolón.

Años después, en los que vivió con una madre y un padre asustados, afortunadamente un médico los relajó y les dijo: "Se va a morir de cualquier otra cosa, déjenlo en paz".

Por último, Gabriel Rolón señaló al medio de comunicación: "Esa cardiopatía fomentó el estudio y no el movimiento. Metafóricamente, terminé trabajando en cosas relacionadas al corazón",