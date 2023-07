Gabriela Trenchi fue dura al opinar del episodio de Aníbal Lotocki en el circo: "Es una basura"

Gabriela Trenchi es una de las tantas denunciantes de Aníbal Lotocki y se muestra molesta cuando le preguntan por el. Y es entendible, pues las consecuencias de sus operaciones estéticas repercuten en el día a día de los famosos, como es el caso de Silvina Luna, que hoy en día está internada en el Hospital Británico en un estado crítico. Hace algunos días atrás fue escrachado cuando fue con sus hijos al circo.

Por supuesto que cuando sale una noticia de Aníbal Lotocki, los medios llaman a las denunciantes para que den su testimonio. En este caso, en Intrusos llamaron a Gabriela Trenchi y le preguntaron por este episodio que vivió el cirujano. "Es una vergüenza que se haya presentado, porque lamentablemente, tiene una condena social ya que la Justicia no está actuando como tendría que haber actuado", expresó con enojo la denunciante.

Gabriela Trenchi, denunciante de Lotocki

Después habló sobre la decisión de Aníbal Lotocki de exponer a sus hijos a una situación así. "Expone a los hijos que, lamentablemente, la culpa la tiene él, y quiere hacerse el pobrecito con el tema de los hijos, como con el dinero que si no puede trabajar... cuando fuga toda la plata afuera, en dólares que cobra en negro. Y que no tiene para darle de comer a los hijos... O sea, es una basura completamente", lanzó con contundencia Gabriela Trenchi en diálogo con Intrusos.

Entonces, no dudó en hablar de cómo Aníbal Lotocki usa a sus hijos para limpiarse la imagen y dar lastima públicamente. "Yo creo que a los hijos los tiene como un escudo, porque no le queda otra. Yo no me quiero meter con los chicos porque no tienen la culpa de tener un padre asesino y que hace las barbaridades que hace, porque las hace consciente. Él sabe que hace daño, hizo mucho daño, quitó vidas, nosotras no podemos vivir del dolor, uno queda muerto en vida", dijo Gabriela Trenchi.

Aníbal Lotocki fue escrachado cuando fue al circo con sus hijos

Por último, Gabriela Trenchi contó lo mal que la pasa con las complicaciones que le trajo la cirugía que se hizo con Aníbal Lotocki. "Yo lo que quiero es volver a tener mi vida, que no la voy a tener. No sé cuántos años voy a vivir, cuándo voy a poder volver a caminar, porque cada vez estoy caminando peor de los dolores... no sé si voy a tener que usar bastón dentro de poco. Es terrible, yo no sé cuánto tiempo voy a vivir y él se piensa que una está buscando fama. Este tipo tiene que estar preso ya", sentenció.

NL.