Carmen Barbieri destrozó a Aníbal Lotocki: "Muchas mujeres y hombres están sufriendo por sus manos"

Silvina Luna se encuentra internada en terapia intensiva hace casi tres semanas en el Hospital Italiano. Mientras la modelo atraviesa esta delicada situación, varias figuras hablaron sobre el caso y le dedicaron emotivos mensajes. En ese contexto, Carmen Barbieri aprovechó el momento para apuntar contra Anibal Lotocki.

Todo comenzó con la nueva información que brindó Estefi Berardi tras una visita al hospital donde se encuentra la exparticipante de Gran Hermano: "Ayer estuve hablando con una persona que está en el hospital acompañando a Silvina Luna. La está peleando. Es importante reforzar las cadenas de oración, pero estoy en condiciones de decir que todo lo que está viviendo Silvina son consecuencias de la mala praxis de Lotocki".

Imagen reciente de Carmen en "Los 8 escalones".

Al escucharla, rápidamente la conductora de Mañanísima demostró que está totalmente de acuerdo con su panelista: "Nos hacemos cargo y yo también digo lo mismo. Si me quiere hacer juicio, que me haga juicio. No me importa nada. Muchas mujeres y hombres están sufriendo por las manos de Lotocki. Hoy, Silvina, está peleando y está sufriendo un montón desde hace muchos años".

Por último, Carmen Barbieri cerró el tema terminando de liquidar a Anibal Lotocki al aire: "Todo es consecuencia de la mala praxis. Todo tiene que ver con un señor que se llama Lotocki, que le puso en su cuerpo algo que la detonó".

¿Qué dijo Carmen Barbieri sobre Silvina Luna?

En su programa, la conductora quiso brindar esperanza ante el delicado momento que atraviesa la modelo: "Yo creo en los milagros porque me ha pasado a mí. Existen las manos de los médicos guiadas por Dios y por el Universo. Y existen las ganas de vivir que ella tiene. Pero existen los milagros, puedo asegurarlo por mí, por mi hijo y por Santiago (Bal)".

Para cerrar el tema, Estefi Berardi compartió la opinión y el accionar que tomará la familia de Silvina Luna: "Lo que me dice la familia es 'lo que le puso este tipo en el cuerpo es veneno y nos vamos a ocupar de que este tipo vaya preso, cuando pasen esta pesadilla'".

J.C.C