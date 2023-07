Revelaron el plan de la familia de Silvina Luna contra Aníbal Lotocki: ''Vaya preso''

Silvina Luna continúa internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires y luchando por su vida, luego de que una bacteria se alojara en sus pulmones. Celebridades y figuras del medio siguen pidiendo por una cadena de oración por la recuperación de la modelo, que aún espera por un trasplante de riñón.

Durante la mañana de hoy martes, Estefi Berardi reveló en Mañanísima que mantuvo una conversación con la familia de Silvina, quienes la están acompañando, se mantienen muy positivos por una mejoría en su salud, especialmente el hermano de Silvina, Ezequiel que se encuentra muy seguro que todo saldrá bien.

Silvina Luna y su hermano Ezequiel

Sobre este contexto, la panelista habló sobre Aníbal Lotocki: "Estoy en condiciones de decir por todo lo que hablé, y que nunca lo dije, es que todo lo que está viviendo Silvina, todo lo que está sufriendo, es consecuencia de la mala praxis de Aníbal Lotocki. Silvina la está peleando con todas sus fuerzas y la familia me dice ‘’estamos viviendo una pesadilla, no tenemos fuerza para salir a hablar, no es que no queramos’’. Hablan de Silvina y se ponen a llorar", explicó.

Los planes de la familia de Silvina Luna contra Aníbal Lotocki

Luego, la panelista añadió: ‘’ Lo que me dicen de adentro es '’ahora no tenemos fuerzas, queremos primero que Silvina salga adelante, pero después de esto nos vamos a ocupar de que Lotocki vaya preso. Personalmente nos vamos a ocupar de que tipo este en la cárcel'", develó sobre el plan de accionar contra el cirujano.

Silvina Luna y Aníbal Lotocki

Finalmente, Estefi Berardi expresó que familia de Silvina Luna mantiene que lo que Aníbal Lotocki le puso en el cuerpo a la modelo es venenoso y se ocuparán de que vaya preso, una vez que ella salga adelante y continué su recuperación.

D.M