María José Favarón, esposa y asistente de Ánibal Lotocki, el médico a quién Silvina Luna denunció por mala praxis y que hoy la tiene al borde de la muerte, rompió en silencio en A LA TARDE de América TV y envió un mensaje a la actriz y modelo que aún sigue en Terapia Intensiva en el Hospital Italiano.

"Mira por supuesto a ver estoy pendiente, ¡Claro que estoy pendiente!", respondió María José Favaron a Matías Vázquez, con quien tuvo la entrevista y le consultó si estaba al tanto de la situación de Silvina Luna.

"Deseo de todo corazón que Silvina evolucione favorablemente. Te lo digo como mujer, como persona que tiene la misma cirugía de ella y que tenemos la misma edad. Te lo hablo como mujer no te voy a hablar desde el lado de Aníbal. Deseo de corazón que evolucione favorablemente de esta cuestión de qué está pasando hoy, porque la verdad que me imagino que no debe ser fácil y no es fácil para nadie. Es lo que te puedo decir desde mi lugar de mujer, desde mi lugar de paciente y de conocer todo lo que he conocido", Expresó.

Contundente afirmación en medio del sufrimiento de Silvina Luna

"Estamos pasando por un momento muy difícil porque es difícil y digo del respeto es sin ningunear otras partes y sin hacer un barro de todo esto. Aníbal está pasando momentos delicados de cuestiones familiares de cuestiones que fueron conocidas cuestiones del hijo y Bueno estamos nada transitando pero es un momento difícil", comentó María José Favarón sobre cómo está hoy el entorno familiar de Ánibal Lotocki.

Inesperado mensaje de María José Favarón, mujer de Aníbal Lotocki, sobre Silvina Luna.

La mujer de Ánibal Lotocki remarcó al hablar de Silvina Luna: "Desde el lugar humano a cualquier ser humano tanto como a mí como a él por supuesto que afecta, porque él siempre lo mencionó, las veces que lo dijo y que le dieron un lugar para decirlo, él hizo todas las cosas dentro de lo que la ley permite", comentó María José Favarón.

