Silvina Luna impactó a todos cuando se reveló que estaba internada en terapia intensiva por una complicación en su estado de salud por las complicaciones que le trajo operación que le hizo Aníbal Lotocki allá por el 2010. Ahora, Fernando Burlando contestó una pregunta que nos hacíamos todos: ¿Por qué no se puede comprobar la mala praxis del cirujano y por qué no es condenado por ello?

Fernando Burlando es el abogado de los famosos, y también lo es de Silvina Luna, por lo que es el encargado de llevar su situación legal con Aníbal Lotocki luego de que lo denunció por mala praxis. En medio de todo lo que está sucediendo con la modelo, se le preguntó en Nosotros a la Mañana sobre lo difícil que es probar una mala praxis.

Silvina Luna está intubada

"Siempre hay criterios de interpretación y fugas y salidas bastantes comprensibles desde el punto de vista científico para demostrar que algo salió mal. Eso normalmente se traduce en la cantidad de condenas que hay por mala praxis que son realmente ínfimas", afirmó Fernando Burlando, explicando que es realmente complicado afirmar que un trabajo médico fue mal hecho y comprobarlo en la justicia.

Sin embargo, también afirmó que no es este el único problema, sino que los médicos suelen cubrirse entre ellos para que sea difícil de comprobar la mala praxis. "Hay una lógica camaradería entre ellos diferente a la de otras profesiones. En casos como este, fue todo muy grosero", lanzó Fernando Burlando. Así, el abogado de Silvina Luna dio a entender que Aníbal Lotocki no ha sido condenado porque muchos médicos lo cubren.

"Silvina terminó dialisada, pero la Justicia no fue hasta ahí. Solo dijeron: 'esto provoca granulomas, hay una mala aplicación no recomendada y notaron que él no les hacía firmar el consentimiento informado'. La Justicia no habló de los problemas en los riñones de ella", señaló Fernando Burlando sobre lo que le sucedió a Silvina Luna como consecuencia de su operación con Aníbal Lotocki.

La razón por la que Fernando Burlando no defenderá a Jey Mammón en su juicio contra Ángel De Brito y Lucas Benvenuto

Fue un escándalo cuando se conoció que Jey Mammón iba a demandar a Ángel De Brito y a Lucas Benvenuto por calumnias e injurias. En medio de todo esta polémica, en Socios del Espectáculo hablaron de las razones por las cuales Fernando Burlando no lo va a defender al humorista en esta acción legal.

"Fernando Burlando dejó de representar a Jey Mammón en lo que hace a los juicios que llevará adelante porque las mediaciones han fracasado", comentó Rodrigo Lussich. Luego, agregó: "No han llegado a buen puerto, por lo tanto, se iniciarán acciones legales".

Entonces, Rodrigo Lussich se atrevió a dar una suposición y dijo: "Burlando no va a representar a Jey en la cuestión de juicios a periodistas, sobre todo, y esto es una opinión personal, no tiene ganas de estar metido en juicios a periodistas con los cuales trabaja en lo cotidiano".

NL.