Escracharon a Aníbal Lotocki en una salida familiar y él se defendió: "Lo de Silvina Luna no es culpa mía"

Aníbal Lotocki fue con su familia a un famoso circo y comenzó a recibir abucheos por parte de todo el público. Tanto fue lo que le gritaron, que el cirujano decidió retirarse del lugar y, mientras lo hacía, los periodistas se acercaron con micrófonos en mano.

Lejos de escaparse, el médico respondió todas las preguntas, defendiéndose y manteniendo su inocencia tanto en el caso de Silvina Luna como en el resto de las acusaciones.

Aníbal Lotocki y Silvina Luna.

La palabra de Aníbal Lotocki

Socios del espectáculos fue uno de los medios que logró acercarse a Aníbal Lotocki y subió el video a sus redes sociales.

Allí se ve al cirujano retirarse del circo mientras respondía a los periodistas. Ante la consulta de si se interioriza sobre el estado de salud de Silvina Luna y si le preocupa o le interesa, Aníbal Lotocki señaló: "Estamos muy preocupados". Además, aseguró que su consultorio no fue inhabilitado.

"¿Disfruta usted de una salida común mientras Silvina Luna se está muriendo?", le consultó por último uno de los noteros. Y el médico respondió: "No es culpa mía lo de Silvina Luna. Creo que no entendiste lo de la condena". Y agregó: "Ustedes tendrían que haber estado en el juicio, haber leído la condena y ahí se iban a dar cuenta de que lo que tiene Silvina Luna no tiene nada que ver conmigo".

Silvina Luna.

Las últimas novedades de la salud de Silvina Luna

Según la panelista de A La Tarde, Paula Galloni, Silvina Luna tuvo un leve avance. “Me cuentan que la salud de Silvina Luna va mejorando muy lentamente, de a poquito", expresó la periodista.

Finalmente, agregó: "No va a ser algo que de la noche a la mañana ella pueda estar en perfecto estado. Su recuperación es muy lenta y en las últimas horas empezó a comunicarse que también fue muy bueno para su hermano y para sus amigas que están ahí acompañando desde hace 25 días".