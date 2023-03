Gastó Trezeguet aclaró por qué no estuvo en Telefe para hablar de la detención de Marcelo Corazza

Gastón Trezeguet es uno de los panelistas de Gran Hermano y se caracteriza por no quedarse callado por nada. Esta vez, la noticia que movió a toda la televisión fue la sorpresiva detención de Marcelo Corazza, imputado en una causa que está investigando una red de trata de menores.

El primer ganador de Gran Hermano se desempeñaba como productor de la edición actual del reality, por eso es que Telefe tuvo que hablar sobre lo sucedido. El primero en hablar fue Santiago del Moro, que abrió la gala del lunes con un mensaje contra Corazza. Los ojos se direccionaron a Trezeguet, ya que fue hermanito del acusado y compartieron muchos años en el canal, pues ambos se desarrollaron como productores. Pero el famosos se ausentó del panel de Georgina Barbarossa.

La gente se sorprendió al notar la ausencia de Gastón en A La Barbarossa y comenzaron a preguntarse la razón en las redes sociales. Por supuesto que no faltaron las especulaciones sobre por qué no estaba ahí, pero finalmente el famoso aclaró sus razones para no estar presente en el ciclo matutino.

"Nunca estoy los martes desde que empezó la rotación de panelistas", explicó a PrimiciasYa. Así, el famoso aclaró que no tuvo que ver con una intención de evitar referirse a Corazza, sino que fue decisión de la producción. "Tiene que ver con que somos muchos y nada tiene que ver Gran Hermano con la rotación".

Ayer por la tarde detuvieron a Marcelo Corazza, el primer ganador de Gran Hermano en la historia del reality en Argentina y productor de la edición actual, luego de que allanaran su domicilio en Tigre tras una denuncia sobre trata de personas y corrupción de menores. Corazza exclamó a gritos que es inocente y, en A la Barbarossa, se dieron a conocer detalles de la denuncia.

Definitivamente la noticia revolucionó a todo el mundo del espectáculo. Marcelo Corazza fue detenido, junto a otros integrantes de la banda, por la División de Trata de Personas de la Ciudad de Buenos Aires tras una investigación que comenzó el 24 de octubre del 2022, el mismo mes que comenzó la última edición del reality.

