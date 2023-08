Coti Romero finalizó su relación con Alexis ‘’El Cone’’ Quiroga hace ya un tiempo y se encuentra completamente enfocada en su participación en el Bailando 2023. Sin embargo, en los últimos días comenzaron a sonar las alarmas, ya que se vio envuelta en rumores de romance con un periodista deportivo muy conocido.

Fue en LAM, en donde Yanina Latorre la mandó al frente con Gastón Edul, pero la correntina se mostró de acuerdo con que diga el nombre y reveló que su relación se basa en algo laboral, ya que tienen planeado realizar algo juntos.

Coti Romero



Sobre este contexto, Pilar Smith, desde sus historias de Instagram habilitó la caja de preguntas y respuestas, y unas de las consultas que le realizó un seguidor fue: "Qué onda Gastón Edul y Coty? Es verdad que se están conociendo?". Acto seguido, la conductora escribió, en mayúscula acompañado por emoji de corazón rojo: ‘’Es verdad’’, expresó

Qué dijo Gastón Edul sobre las versiones de romance con Coti Romero

Pero en la mañana de hoy martes, el medio PrimiciasYa dio a conocer la respuesta de Gastón sobre su vínculo con la exparticipante de GH y reveló que tienen una muy buena comunicación: "Hablamos un par de veces, pero de buena onda, ni nos vimos, es mentira que tenemos un romance", desmintió.

Coti Romero y Gastón Edul

''Sólo hablamos y tenemos buena onda, por ahora no nos vimos porque yo estoy ahora en Miami por trabajo. Pilar no lo habrá dicho con mala intención, en LAM dijeron que habíamos hablado y eso es cierto. Pero la verdad es que no hay nada más, sino lo diría", concluyó sincero Gastón Edul sobre Coti Romero.

D.M