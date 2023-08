La foto del Bailando 2023 sigue dando de qué hablar. Después del fallido intento de Intrusos de tener en el misma nota a Romina Uhrig y Coti Romero, las ex Gran Hermano tienen la mecha corta y están que explotan.

Ángel de Brito tuvo en LAM a Romina Uhrig desde el móvil, donde la ex Gran Hermano volvió a explicar, por enésima vez, qué pasó con Coti Romero en el día de la foto para el Bailando 2023 y apuntó contra la correntina.

“Yo no hablo de ella. Al contrario. La fui a saludar y ya salió que yo hablé… Dije…”, comentó Romina.

Según informó LAM, Coti Romero acusó a Roima Uhrig de darle dinero “robado del Estado” a Ariel, excompañero de Gran Hermano. “Ya me cansa todo el tiempo que quiera dejarme como mentirosa. Tanto que habla de mí, de todas las cosas que dicen de mí, que muestren pruebas”, agregó.

“Ya me cansó que me trate de chorra. Me parece que la que busca previa es ella”, puntualizó Romina.

La exdiputada manifestó su enojo y cansancio debido a que Coti Romero esté siempre usando su nombre para “colgarse”. “No hablo de ella. No me interesa hablar de ella. Nunca hablo de ella. Al contrario. Yo me tendría que enojar por todas las cosas que habló de mí dentro de la casa y sigue hablando de mí. Me está acusando de algo muy grave así que yo voy a ver qué hago con eso”, comentó Romina Uhrig sobre Coti Romero. “Estoy muy tranquila, no me cuelgo de nadie, menos de Coti”, sumó.

Ángel de Brito agregó que Coti Romero rechazó compartir pantalla en LAM con Romina Uhrig y argumentó la correntina: “Romina es una señora grande, tendría que meterse con alguien de su edad”.

