Gastón Soffritti reveló qué es lo que más lo enamoró de Cande Molfese: "Que los muestre"

Gastón Soffritti y Cande Molfese confirmaron su relación a fines de julio pasado. Desde entonces, la pareja comparte su felicidad en redes periódicamente.

En esta oportunidad, el actor abrió la posibilidad de enviarle preguntas por medio de Historias de Instagram. "Respondo las 5 mejores", señaló. Fue a través de esa consigna que contó primero que se encuentra grabando una ficción en Uruguay para una plataforma. Aunque no puede decir nada más. Luego, y como era inevitable, le llegó una consulta sobre su noviazgo actual.

"¿Qué fue lo que te enamoró de Cande?", le envió un seguidor. Y Gastón Soffritti le respondió en un video: "Lo que más me enamoró de Cande... el día que los vi me desmayé directamente. Y eso me dejó flechado. Son sus pies".

Por último, el actor desafió a su pareja: "Que los muestre... que los muestre acá" y la arrobó. Ahora habrá que esperar si ella acepta el reto de su novio.

Cuando Cande Molfese confirmó la relación con Gastón Soffritti: "Es para mí"

Apenas salió a la luz el incipiente romance de Cande Molfese y Gastón Soffritti, la artista rompió el silencio sobre el vínculo que la une al actor. Se conocieron un mes atrás y contó los detalles del encuentro.

Cande Molfese aseguró que la información salió a la luz porque los pueden haber visto en algún lado, ya que en hace dos semanas empezaron a salir sin cuidarse de que los demás los vean. "Nosotros al principio no salíamos a ningún lado y después en un momento nos relajamos", relató en el programa de radio "Antes Que Nadie".

Gastón Soffritti y Cande Molfese.

Con respecto a cómo se conocieron, la actriz expresó: "Antes de irme al sur, una semana antes dije 'Basta, no voy a tener más citas, no voy a salir con más nadie. Que el universo me ponga al frente la persona que es para mí' y bueno, me lo puso".

"Nos estamos conociendo, estamos compartiendo, nos estamos encontrando en el medio, la estamos pasando bien", aseguró Cande Molfese en referencia a cómo es la relación con Gastón Soffritti. Sin embargo sentenció: "No es mi novio, yo no quiero estar de novia".