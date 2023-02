Durante una entrevista con Marcelo Polino, en Polino Auténtico, Georgina Barbarossa contó los episodios de abuso que sufrió trabajando con el humorista Jorge Porcel. La conductora tenía 25 años y recién comenzaba a dar sus primeros pasos en los medios de comunicación.

Marcelo Polino introdujo el tema al recordar que, en una ocasión, había escuchado a Georgina comentar que había sufrido abuso. "Antes no había toda esta movida del pañuelo verde ni lo de las mujeres feministas y yo me acuerdo que vos saliste en su momento a decir que viviste una situación de acoso”, expresó Polino. A lo que Barbarossa confesó que "Sufrí acoso, horrible. Fue una persona sumamente desagradable y yo no dije nada en ese momento porque necesitaba trabajar. No teníamos un mango con el Vasco y tampoco le dije nada a él porque lo iba a matar".

Georgina Barbarossa y Jorge Porcel

Anteriormente, Barbarossa, durante un programa con Andy Kusnetzoff, había contado uno de los peores episodios que le tocó vivir con Porcel. "Era uno de mis primeros trabajos y estábamos cantando 'Allá en el rancho grande', un tema mexicano. Estaba Pancho Guerrero, que era el director. Y vino este artista muy conocido y me metió la mano en la cola, mal", había revelado la periodista, que en ese entonces era conocida como una de las "Gatitas de Porcel", una clasificación completamente denigrante.

Jorge Porcel no solo abusaba de jóvenes compañeras de trabajo, sino que abusaba de su autoridad por la presencia que tenía en los medios en aquel entonces. "Era desagradable, yo estaba embarazada y las cosas que me decía. Embarazadísima. Eso se llama: ‘Pan amargo’, señores”, continuó Georgina.

Jorge Porcel junto a Moria Casán y Susana Giménez

Además, la periodista no fue la única que denunció actitudes de esta gravedad contra el actor y humorista. Varias mujeres que tuvieron la desgracia de cruzarse con él, confirmaron que el personaje agradable que mostraba a los televidentes era todo lo contrario a sus comportamientos en los pasillos de los estudios, una de ellas fue Sandra Miguez, ex compañera de la conductora.

Luego de muchos años en silencio por miedo a ser juzgada, Georgina Barbarossa finalmente contó el calvario que tuvo que soportar para poder crecer dentro del periodismo.

OL.