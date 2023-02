Gerard Piqué habló por primera vez: “Soy una marioneta”

Gerard Piqué viene ocupando el centro de la escena desde hace meses y no precisamente por su labor deportiva. Terminó luego de años su relación con Shakira, la que suma nuevos capítulos y disputas y cada vez está más afianzado su noviazgo con Clara Chía Marti, relación que entabló cuando aún estaba con la cantante colombiana y madre de sus hijos.

Más allá del escándalo por la ruptura y las canciones que Shakira viene lanzando en relación a todo lo acontecido con el exfutbolista, Piqué hasta el momento no había hablado al respecto, menos aún de su nueva relación con la joven Clara Chía.

El primer movimiento de Piqué luego de la canción de Shakira en colaboración con Bizarrap es la fotografía que circuló de él junto a su novia en la que se lo ve muy cariñoso, se sabe que están juntos desde la primavera.

La fotografpia de Piqué y su novi Clara Chía paseando por Barcelona

La fotografía de Gerard y Clara Chía se considera el puntapié para comenzar a mostrarse con naturalidad, pues luego de esa imagen, el exfutbolista, durante un momento muy distendido con sus compañeros de la 'Kings League', su novia fue el centro de la conversación.

Ibai Llanos, conocido por los millones de seguidores que cosecha, disparó una broma sobre el look de Piqué, pues en esa ocasión el ex de Shakira lucía un outfit color beige de la firma Prada. Ibai fiel a su estilo bromista le dijo en relación a la vestimenta: “Esto es la moda de USA ¿no?"

Gerard Piqué con outfit de Prada elegido por Clara Chía, su novia

En ese momento el padre de Sasha y Milan respondió: "Es mi moda, es mi estilo. Estamos en un mundo en que todos pueden vestir como quieran". El famoso streamer Llanos le retrucó: “Pero ¿Ves revistas para actualizarte o estás informado de lo que está de moda ¿ o no?" continuó entre risas.

Gerard Piqué fue categórico en su respuesta y él dijo: “La verdad es que voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella... Soy una marioneta” provocando risas de los presentes.

Al aparecer el exfutbolista ha comenzado a expresarse con relación a su vida privada. En una entrevista mantenida con el tiktoker británico John Nellis se refirió por primera vez a la ruptura con Shakira.

Piqué admitió que no pudo disfrutar del Campeonato Mundial celebrado en Qatar como le hubiera gustado porque no estaba atravesando un buen momento. Si bien la separación se anunció en junio, la disputa de la Copa del Mundo coincidió con las fechas en las que se firmó el acuerdo de separación con Shakira.

Una de las pocas fotos que se conocen de Gerard Piqué y Clara Chía Marti

Dijo Gerard: "Los últimos meses para mí han sido complicados, necesitaba desconectar y marcharme unos días de vacaciones. No he visto ningún partido, solo la final, y no todo el partido entero. Todavía no he charlado con Messi después de haber ganado la Copa del Mundo” sentenció Piqué, quien de a poco intenta reorganizar su vida.

El tiktoker entrevistador indagó en la agenda del exfutbolista, ya que quiso saber cuál era el contacto más famoso que tenía fuera del fútbol y Piqué no dudó ni por un momento. “Diría que Shakira, que fue mi pareja. Podría ser uno” expresó Gerard y añadió “porque dentro de fútbol sería Cristiano que es el más seguido del mundo".

GR