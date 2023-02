Se filtró el video de una nueva canción de Shakira: ¿Mensaje para Piqué?

Los rumores del lanzamiento de un nuevo tema de Shakira se convirtieron en realidad, pues en las últimas horas circuló el video en colaboración con Manuel Turizo, y al parecer estaría dedicado o al menos inspirado en Gerard Piqué.

Luego del éxito que tuvo “Monotonía” y de “Pa tipos como tú” con Bizarrap, la colombiana estaría proyectando otro hit en el que repetiría la misma fórmula, inspirarse en el conflictivo final que tuvo con el padre de sus hijos.

Al parecer en el nuevo sencillo no explica los motivos del final del amor, no hay comparaciones de relojes o autos y claramente no menciona a la novia de Piqué Clara Chía Marti. En el video que circula la metáfora empleada por la barranquillera tiene que ver con la sed.

Shakira canta; “Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía” es parte de lo que se puede ver y escuchar en la canción que ya tiene miles de reproducciones.

Shakira cuando grabó en colaboración con Bizarrap

Luego del impacto y las posibles demandas por Music Session #53 muchos suponían que Shakira daba vuelta la página artística, por el contrario, la madre de Milan y Sasha continúa buscando colaboradores para sus canciones. Al parecer la nueva canción es un dueto con Manuel Turizo ya que días atrás cuentas especializadas en música habían anticipado esta colaboración por la forma en que Shakira y Manuel se habrían contactado; además, se sabe por Turizo que ya han tenido contacto.

El 2 de febrreo Shakira cumpló años y se esperaba el lanzamiento de un sencillo juto a Karol G.

Se espera de un momento a otro el lanzamiento del tema de Shakira con su par Karol G, se esperaba el estreno el 2 de febrero, fecha de cumpleaños de la intérprete de “Moscas en la casa” pero eso no sucedió, seguidores aguardan el lanzamiento que se presume tendrá alusiones al ex de Shakira.

Shakira: entre mensajes y cifras

Desde que se dio a conocer el final de la relación entre Shakira y Gerard Piqué por la infidelidad del futbolista con Clara Chía Marti, la colombiana lanzó distintos temas inspirados en sus vivencias: “Te felicito”, “Monotonía” y “Pa tipos como tú…”.

En el primer tema canta la forma en la que el padre de sus hijos ocultó su romance con la tercera en discordia y cómo la cantante se da cuenta de la traición por la forma en la que él la trataba.

En “Monotonía” y como su nombre lo indica Shakira expresa que ambos serían los responsables del final y de cómo la monotonía conspira contra los vínculos.

Luego con Bizarrap, la letra tiene comparaciones, acusaciones, la colombiana se muestra empoderada y también hace referencia a Clara Chía Marti.

Entre las dos primeras canciones y hasta la fecha Shakira suma más de 660 millones de reproducciones en YouTube, sin dudas hasta ahora el éxito lo tiene en la colaboración con Bizarrap que en solo cuatro semanas alcanzó casi 300 millones de reproducciones en YouTube.

GR