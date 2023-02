Gerard Piqué habló tras el escándalo y mencionó a Shakira: "Podría ser una"

Gerard Piqué decidió levantar el perfil y, después del escándalo con Shakira y la repercusión de la Session 53, se muestra más relajado para hablar de su vida privada.

Tan es así que en una reciente entrevista hizo mención a la cantante colombiana. "¿Quién es tu contacto no relacionado con el fútbol más famoso que tienes?” le preguntaron a Gerard Piqué y él sorprendió al elegir a su ex pareja.

"Diría que Shakira, quizá. Fue mi pareja. Podría ser una. Estoy pensando en mis seguidores de Instagram y si, si estás diciendo eso, en Twitter, no sé, yo diría Shakira, quizá, si no está relacionado con el fútbol porque en el fútbol Cristiano es el más más seguido en el mundo”, disparó.

En ese contexto es que Gerard Piqué también mencionó su retiro del fútbol y si llamó a Leo Messi para saludarlo por el triunfo de la Selección en la Copa del Mundo.

"No realmente. Esto es una locura, pero la verdad es que yo estaba totalmente desconectado de la Copa del Mundo desde que me retiré. No vi ningún partido, solo la final y no todo el partido. Intento desconectarme. Me fui de vacaciones unos días. Mis últimos meses fueron duros como profesional y realmente necesitaba desconectarme del fútbol”, dijo.

El rol de Clara Chía en la separación de Gerard Piqué con Shakira

Una vez que el romance de Gerard Piqué con Clara Chía Martí quedó confirmado surgieron diversas especulaciones y rumores sobre el rol de la joven en su separación con Shakira.

Pero en los últimos días, el periodista Roberto Antolín reveló que la joven relacionista pública tuvo un rol clave en el momento de blanquear la separación de Piqué con la cantante. “Cuando empieza la relación con Chía, ella le pone los puntos sobre las íes y le dice: ‘Yo no voy a ser una más, ni una aventura o una infidelidad más. Si quieres estar conmigo, sal y di que ya no estás con Shakira”, contó el profesional.

