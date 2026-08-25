Germán Tripa reveló el verdadero motivo de la histórica pelea entre Mambrú y Bandana: "Hasta el día de hoy es así"

Mambrú y Bandana fueron dos de los grupos que marcaron a toda una generación a comienzos de los 2000. Surgidos del exitoso reality Popstars (Telefe), ambos se convirtieron en fenómenos de la música pop argentina, aunque detrás del éxito también quedó una histórica rivalidad entre sus integrantes. Años después, Germán Tripa volvió a hablar sobre aquella etapa y reveló detalles desconocidos sobre el origen de las diferencias.

Mambrú y Bandana, dos de las icónicas bandas de los 2000

Durante una reciente intervención en El Ejército de la Mañana, por el canal de streaming Bondi Live, el cantante recordó su paso por Mambrú y se refirió al enfrentamiento que mantuvo el grupo con Bandana. En ese contexto, explicó cuál habría sido el motivo de la tensión entre ambos conjuntos y también habló sobre el difícil momento personal que atravesó después de la disolución de la banda.

Germán Tripa habló sobre la rivalidad entre Mambrú y Bandana

Al ser consultado sobre el origen de la histórica rivalidad entre ambos grupos, Germán Tripa explicó que las diferencias no surgieron simplemente por una cuestión personal entre sus integrantes. Según relató, habría existido una dinámica particular dentro de Popstars que marcó desde el comienzo la relación entre Mambrú y Bandana: “Ellas nos odiaban a nosotros porque nosotros éramos como el hijo rebelde”, contó.

Mambrú, una de las bandas líderes del pop argentino en el 2000

En ese sentido, explicó que los integrantes de Mambrú tenían mayor libertad dentro del proyecto, mientras que las integrantes de Bandana recibían un trato diferente: “A nosotros nos dejaban hacer todo y a ellas las tenían como en una cajita de cristal”. El intérprete también hizo referencia a Gustavo Yankelevich, productor detrás de ambos grupos, y aseguró que la relación con las integrantes del quinteto femenino siempre fue particularmente cercana: “De hecho a Gustavo las ama, ellas siempre van a estar bajo el brazo y el ala de Gustavo. Pregúntale a sí nos extraña a nosotros, ¿no? Lo volvimos loco”, contó.

El difícil momento de Germán Tripa tras la disolución de Mambrú

La disolución de Mambrú significó un fuerte golpe para Germán Tripa, quien pasó de vivir el éxito y la exposición permanente a regresar a la casa de sus padres y atravesar una profunda crisis personal: “Yo sufrí el quíntuple cuando se destrozó Mambrú. Fue muy fuerte, fue de estar en la cresta de la ola y yo creer que la fama era eso, a volver a casa, a volver a lo de mis viejos, a deprimirme en un sillón, a querer suicidarse, a meterme en el alcohol, a conocer un montón de gente, conocer sustancias y meterte en un lugar que, si no estás preparado no la contás”, relató al referirse a ese período.

Germán Tripa Tripel reveló el difícil momento que vivió tras la disolución de Mambrú

A partir de aquella experiencia, el cantante aseguró que también cambió por completo su mirada sobre la industria del entretenimiento: “Me frustré muchísimo, entendí lo que era este medio y la hipocresía que conlleva estar en esto”, explicó Germán Tripa.

El único vínculo de Germán Tripa con Bandana

Tras recordar el conflicto, Germán Tripa explicó que la relación con las integrantes de Bandana no quedó igual después de aquellas diferencias: “Con la única que yo tengo, así como que me llevo muy bien es con Virginia”, aclaró. Sobre el resto, aseguró: “Fueron como que nunca creyeron esta historia, que creían que yo mentía y no tienen ni idea, nunca levantaron el teléfono para preguntarme si era verdad o no”.

El presente de Germán Tripa Tripel

Actualmente, Germán Tripa continúa vinculado al mundo del espectáculo, con una trayectoria consolidada principalmente en el teatro musical, además de presentaciones musicales y shows de tributo al rock. A más de dos décadas del fenómeno que lo llevó a la fama, el artista mantiene una carrera vinculada a la música y los escenarios, aunque alejado de las polémicas.