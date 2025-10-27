Germán Tripel reveló su lucha contra la depresión: “Me quise quitar la vida dos veces”

Germán Tripel fue uno de los invitados del último domingo en Almorzando con Juana, el ciclo de entrevistas que conduce Juana Viale por El Trece. Fue durante una conversación profunda, que el exintegrante de Mambrú se animó a hablar de una etapa muy difícil de su vida: los años posteriores a la separación del grupo que lo lanzó a la fama en 2005.

“Cuando entrás en la vorágine, sobre todo de un reality, que fue lo que nos pasó a nosotros, era un sueño. Estábamos muy contenidos por psicólogas, por el grupo... de hecho, la psicóloga hizo que nos separáramos de alguna manera porque nos hizo tomar conciencia de que ese no era nuestro camino”, comenzó relatando el músico, recordando cómo el fenómeno de Popstars marcó una generación.

Mambrú

Germán Tripel explicó que el fin de la banda fue una caída abrupta: “Me acuerdo de que el día después de que dijimos que no seguíamos con Mambrú, fui a un evento y ya se sabía. No me dieron bola, ni una cámara me vino a hablar, nada. Siempre éramos a los que buscaban porque Gustavo [Yankelevich] también quería que hagamos notas. Y nadie me vino a buscar”, expresó.

El costo emocional del éxito de Germán Tripa en Mambrú

El artista reveló que, sin apoyo terapéutico en ese momento, comenzó a experimentar conductas autodestructivas: “No hacía terapia en esa época y empecé a tener situaciones en las que aparecía en la punta de la cama todo desnudo, como que me desnudaba a la noche solo, sin darme cuenta. Salía mucho, metido en la noche completamente”, recordó.

“Me volví a lo de mis viejos porque me sentía muy frágil y me pasé un año en un sillón. Me iba solamente a entrenar, que era lo que me gustaba, y salía mucho a la noche”, continuó con crudeza Germán Tripel.

Fue entonces cuando Germán Tripel confesó que llegaron a los pensamientos más oscuros: “Tuve dos momentos en los que me quise quitar la vida. Iba manejando por Lugones y cerraba los ojos y dije: ‘Bueno, que venga lo que tenga que venir’. Pero, deprimido de no ser lo que yo creía que tenía que ser para el afuera”. Del mismo modo agregó: “Me sentía vacío, sin propósito. Todo había pasado muy rápido, y de repente, no sabía quién era sin el grupo”.

La salvación de Germán Tripa

Con el tiempo, el acompañamiento familiar fue clave para recomponerse: “Mi vieja me compró un perro, ella creía que era la mejor terapia, y pobrecito falleció. Absorbió todo lo mío”, contó Germán Tripel.

Flor Otero y Germán Tripel

El cantante también reveló el momento en que decidió luchar por su vida: “¿Sabés qué me hacía abrir los ojos? Pensar: ‘Qué idiota. Vas a quedar cuadripléjico, no vas a morir y va a ser todo peor’. Abría los ojos y era una adrenalina que no sentí nunca en mi vida”.

Para finalizar la entrevista, Germán Tripel recordó la pieza clave que lo ayudó a salir del estado en el que se encontraba: “Así que gracias a eso, a los mimos de mi vieja, de mi viejo y alguna que otra novia”, cerró con emoción, dejando claro que la familia se convirtió en su cable a tierra.