Así está hoy Nina, la hija de Flor Otero y Germán Tripel: toca el piano y es fanática de la música como sus papás

Flor Otero y Germán “Tripa” Tripel compartieron en sus redes sociales un viaje en familia a las Cataratas del Iguazú junto a su hija Nina, que a sus 10 años ya demuestra un fuerte vínculo con el arte y la música, al igual que sus padres. La niña está aprendiendo a tocar el piano y crece rodeada de melodías, escenarios y momentos compartidos que sus padres no dudan en mostrar con orgullo.

Flor Otero junto a su hija, Nina

Así está hoy Nina, la hija de 10 años de Flor Otero y Germán Tripel

En una de las postales más tiernas del viaje, la familia se sacó una selfie en la entrada del Parque Nacional Iguazú, sonriendo frente al cartel del lugar. Otero aparece con lentes de sol, un vestido liviano estilo bohemio de manga larga en tonos tierra, mientras Tripel, con gorra, musculosa negra y sus característicos tatuajes a la vista, abraza a su hija. Nina, ubicada entre ambos, lleva una remera estampada, gorra rosa y una mini mochila cruzada, lista para la aventura.

Flor Otero y Germán Tripel junto a su hija, Nina

Otra imagen los muestra con las imponentes cataratas de fondo. Flor y Germán se dan un beso, mientras Nina posa divertida frente a cámara, capturando un momento familiar espontáneo, con la bruma del agua y la vegetación selvática como escenario natural.

Flor Otero y Germán Tripel junto a su hija, Nina

También, se puede ver a la niña en primer plano, posando sobre una pasarela con el salto de agua detrás. Con el sol de frente, luce su gorra, remera con la frase “Good Life” y una expresión entre tierna y risueña.

Nina Tripel

En otra de las actividades de su recorrido, Nina se anima a una atracción de aventura: se la ve con casco, arnés y una mezcla de emoción y nerviosismo preparada para deslizarse entre los árboles de la selva misionera, tomada de la mano de un instructor. La naturaleza verde y espesa enmarca la escena.

Más allá del viaje, la niña ya despierta admiración entre los seguidores de sus padres por su frescura y estilo. Amante de la música, el arte y las aventuras, tal como su mamá y su papá, se muestra con una personalidad extrovertida. Con apenas 10 años, Nina va creando su camino bajo las alas de dos grandes artistas como Flor Otero y Germán Tripel. Y aunque sus padres comparten algunos momentos con sus seguidores, mantienen ciertos aspectos de su vida en reserva para preservar su infancia.

