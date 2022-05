¿Vuelve Mambrú?: Gerónimo Rauch reveló detalles del encuentro

Hoy las redes amanecieron plagadas de recuerdos. Resulta que los exintegrantes de Mambrú se reencontraron en Buenos Aires e hicieron un remake de una foto inolvidable de hace 20 años atrás. Revista Caras se comunicó con Gerónimo Rauch que reveló detalles del emocionante encuentro.

Anoche, se reunieron Gerónimo Rauch, Germán Tripel (más conocido como "Tripa"), Milton Amadeo, Pablo Silberberg y Emanuel Ntaka. Los cinco artistas compartieron en sus redes las imágenes del reencuentro y los fanáticos plagaron las publicaciones con mensajes de emoción y alegría imaginando volver a verlos juntos sobre un escenario.

"Mambrú" hace 20 años atrás.

Fue Manu Ntaka escribió: "20 años! Nos vemos pronto!!", lo que hizo ilusionar a los fanáticos de "Mambrú" que desempolvaron los recuerdos de su adolescencia cuando el quinteto era un éxito rotundo que agotaba localidades en cada una de sus presentaciones.

Con respecto a las posibilidades de hacer un remake de las canciones de Mambrú, Gerónimo Rauch expresó: "No no! No tenemos nada. Fue un reencuentro de amigos. Se cumplen 20 años y nos juntamos porque estoy acá. Pero no hay chances de armar nada".

El reencuentro de los exintegrantes de "Mambrú".

De esa forma, el artista que brilla en España dejó en claro que por el momento no tienen en mente armar nada juntos, que simplemente fue un encuentro entre amigos y quedó sólo en eso. Aprovecharon que Gerónimo Rauch está en el país para reunirse como hace tiempo no lo hacían.

Sin embargo, fue "Tripa" quien se animó a publicar un video en el que se escucha a los exintegrantes de "Mambrú" cantando "Una Mirada" y es inevitable la nostalgia de volver a escucharlos juntos. Suenan igual o aún mejor que hace 20 años atrás.

Gerónimo Rauch se presentó en el Teatro Colón

El motivo por el cual el artista está en nuestro país es porque cantó en el Teatro Colón junto a Virginia Tola. El lunes 25 de abril fue un día sumamente especial para Gerónimo Rauch que deleitó al público con su voz y fue ovacionado por el auditorio de pie.

Sin embargo, el cantante está preparando el musical de "Los Puentes de Madison", el cual protagonizará. Si bien la producción se estrenará en Madrid, España, Gerónimo Rauch reveló que sería un sueño hecho realidad poder hacer una gira internacional y poder traerla al país.

Gerónimo Rauch en el Teatro Colón.